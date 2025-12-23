17 hafta, 153 maç ve akıldan çıkmayan anlar

17 haftayı geride bıraktık.

Salı sabahına şu sözlerle uyandık:

“Bu sabah yalnız uyandım. Kahvaltım anlamsızdı. Anlaşılan alışmışım, sensiz olmaz.”

Haksız mıyım?

Gönül verdiğimiz renklerin maçı yok.

İş yerinde, okulda, WhatsApp gruplarında kimi kızdıracağız, kime takılacağız?

Hafta sonu bitmiş ama ritüel eksik. Futbol olmayınca hayat biraz tatsız, biraz eksik.

Beşiktaş, evinde kazanmayı hatırladı ama ilk yarı çoktan bitti.

17 haftada sadece 4 maçta kalesini gole kapatabilmiş bir takımın “istikrar” hikâyesi yazması zor.

Siyah-beyazlılar adına hangi 90 dakika akılda kaldı diye sorsanız, hiç düşünmeden, 2-0 öne geçip 10 kişi kaldıkları Fenerbahçe derbisi derim.

Ama hafızamdan silmek istediğim başka bir an var.

Yeşil sahanın dışından…

Bir başkan, bir teknik direktör, bir futbolcuyu şikâyet ediyor.

Beşiktaş’a son yıllarda hiç yakışmayan, “Biz nerede yanlış yaptık?” listesinin ilk fotoğrafı bu. Sezonun 2. Portekizli vakası. 1.sine ayrıca değineceğim.

“Aşk bir dengesizlik işi. Dengeye dönüşen bir sevgi.”

Üç sezondur Süper Lig şampiyonluğuna ambargo koyan Galatasaray,

Şampiyonlar Ligi hayaliyle kurulmuş bir kadroyla yola çıktı.

Okan Buruk’un takımı 17 hafta sonunda 42 puanla yine zirvede.

Parçalıyı sevenler bu süreçte her duyguyu yaşadı: Mutluluk, homurdanma, sevinç, telaş…

Kazanma kültürünün en güçlü temsilcisi Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında 1-0 kaybetti,

Şampiyonlar Ligi’nde aynı skorla Liverpool’a hezimeti tattırdı.

2025–2026’nın ilk yarı karnesinde bu kez derbi galibiyeti yoktu.

Ama kazanma kültürüne bir şey daha eklendi: Aidiyet.

Bir Nijeryalı, bir Arjantinli golcü; Galatasaray tutkusunu anlatırken Metin Oktay ruhunu bugüne taşıdı. Karpatların en büyük maestrosuna da selamını çaktı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in namağlup tek takımı.

Sezon Kadıköy’de adeta şu sözlerle başladı:

“Kahvaltım anlamsızdı, ilk sigaram bile tatsızdı.”

An’lar o kadar çoktu ki saymakla bitmez.

“Özel biri”ydi Portekizli Mourinho…Sözleriyle taçlandırdı ama beklenen etki hiç gelmedi.

Kaçınılmaz son yaşandı.

Portekizli, İber Yarımadası’na dönerken;

İtalyan–Alman karışımı mühendis akıllı Tedesco, pelerinsiz bir kahraman gibi Süper Lig’e adım attı.

Değişimin önünde Ali Koç da duramadı.

Sadettin Saran senaryolarını kimse bu kadar erken yazamazdı.

Kadıköy ruhu yeniden yükleniyor.

Taraftar bunu hissediyor.

Bir de aranan golcü bulunursa…

Gerisini düşünmek bile iştah açıcı.

“Anlamak çözmeye yetmez, zaman geçmez, sabah gelmez.”

Trabzon’da her sokak futbola çıkar.

Fatih Tekke dalgalı denizi durdurdu, fırtınayı arkasına aldı.

Yolun uzun ve zor olduğunu en iyi bilen yine o.

Sezonun ilk 3 maçını 1-0 kazanırken de,

4-3’lük maçlarda gelen galibiyetlerde ve mağlubiyette de hep temkinliydi.

“Bu baskıyı bu anlarda kaldıramayacaksak işimiz kolay değil.

"Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır” diyen Tekke’yi dinleyip anlamak

Yarı yıl tatilinde verilen en önemli ödev.

“Yine kendi kendime sormadan duramadım;

Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım?”

Anlamak çözmeye yetmez

Sensiz olmaz, sensiz olmaz

Süper Lig için…

17 Ocak’ta görüşmek dileğiyle.