2026 ara tatil dönemi bitti

Kimi ofisine, kimi okuluna, kimi de tribününe. Ve futbol da tam burada başlıyor zaten tatilden dönen ülkenin nabzını ilk yoklayan yer yine futbol oluyor. Öyle bir hafta sonuydu işte. Birazcıkta olsa futbola doyduğumuz…

Haftanın son maçıyla başlayalım. Alkış "Tiryakinim" şovuna imza atan Kocaeli tribünlerine.

Domenico Tedesco yönetiminde gol yemeden tamamlanan 7 maçın 6’sını kazanan Fenerbahçe, taraftarının yarattığı atmosferle Kocaelispor gibi agresif ve gerçek bir deplasmandan üç puanla dönmeyi başardı.

Göztepe maçında oyuna etki edemeyen Tedesco bu kez dersine çalışmıştı. Kerem, İsmail ve Nene hamleleri doğru zamanlamayla skoru getirdi.

Sert ve kalabalık savunmaların anahtarı çoğu zaman uzaktan şuttur. Kadroda Asensio ve Talisca gibi iki top cambazı varsa, mesafe tanımaksızın her dakikada gol ihtimali sizinle yürür.

Tenisin dünya 1 numarası Carlos Alcaraz kariyer Grand Slam’ini tamamlarken, vatandaşı Marco Asensio da yolu Süper Lig’den geçen en kaliteli, en saf yetenekli profesyonellerden biri olduğunu bizlere hatırlattı.

Beraberliği arayan Selçuk İnan’ın takımı, 31 isabetli pas sonrası Semedo’nun tek başına verdiği kontra dersi ve Nene’nin golüyle taçlanan ikinci gole engel olamadı. Portekizli sağ bek asıl mevkisinde oynayınca farkını ortaya koydu.

Soru şu: Sarı-lacivertli taraftarlar son maçını oynayan Youssef En-Nesyri’yi nasıl hatırlayacak?

Ya da En-Nesyri, Nazan Öncel’in şarkısında olduğu gibi “Lanetler yağdır, beni hatırla” mı diyecek. Göreceğiz.

Lider Galatasaray’ın son iki sıradaki rakipleri karşısında altı puandan az alması zaten düşünülemezdi. Karagümrük ve Kayseri randevuları adeta paf takımıyla yapılan antrenman maçı havasında geçti. Noa Lang, Barış Alper Yılmaz’ın üçüncü vitesteki hali gibiydi. CV çok iyi; saha performansı için beklemeye devam. Yaser Asprilla’ya puan veremiyoruz. Puan demişken Sallai, Lemina ve Sara karnenin yanında takdiri hak ediyor.

Hepimiz kendi mamül hayat seyrimizi yaşarız. Bu seyirde en zor evre, insanın kendisiyle baş başa kaldığı zamandır. Mauro Icardi için bu zaman geldi mi bilinmez ama penaltıyı bu kadar sert kullanması, onun repertuarında nadir gördüğümüz tangolardan biriydi. Belki de yaşadığı travmatik düşüşün hırsıydı. Kim bilir…

Öne geçtiği 90 dakikalardan en çok puan kaybeden takım olan Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon ikinci kez (Başakşehir’den sonra) yenik duruma düştüğü bir maçı kazanmayı başardı.

Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi Orkun Kökçü’nün performansı Leroy Sané ile benzerlik taşıyor: alışma ve uyum süresi biraz uzun, ama oyun hırsı, kazanma azmi ve takımı sahiplenişiyle kaptanlık pazubandının hakkını vermeye başladı. Üretkenlik, pozisyona girme ve ceza sahasında topla buluşma sayıları etkileyici not düşelim: rakip 10 maçtır kazanmayı unutan Konyaspor’du.

Yazıyı Sergen Yalçın ile noktalayalım. İletişim açısından, taraftar ve camiaya dair son zamanların en doğru cümlelerinden biri ona ait:

“Şampiyonluk demenin zamanı da gelecek.”