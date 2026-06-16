Avustralya geçti, final maçı Paraguay
Her ülke milli takımı dünya kupasında kendi hikayesini yazar. Ay yıldızlı formayı giyen bizim çocukların hikayesi, kamp yeri Arizona'nın sembollerinden kaktüs gibi dikenli başladı.
Beklenti rüyalarda kaldı.
İşte sorunumuz bu.
Yetenek havuzu, bireysel kalite konusunda çok güçlüyüz ama ilk maçta takım olamadık hem sahada hem de kulübede.
Dakikalar geçtikçe karar verme mekanizmasında duygu, akıla üstünlük kurdu ve kaçınılmaz sonuç.
Dünya Kupası'nda baskı olmaması imkansız. Artık yeni bir sayfa açma zamanı. 2002 ve 2008'i hatırlayalım.
Final maçımız Paraguay'la. Önce Montella en doğru kadroyu , sonra da oyuncu grubu zihinlerindeki olumsuzluğu atıp, kaybedecek bir şeyleri olmadığını düşünerek oynayacak.
Gelelim Dünya Kupası atmosferine. Kanada Vancouver maç günü festival tadındaydı. Türk ve Avustralya taraftarları şehri kendi renklerine boyadı.
Maça gelince gol ve müzik dışında heyecan yoktu.
Fifa'nın su molası uygulaması futbolun ruhuna aykırı. İlk ve son kez izliyoruz.
Türkiye'nin kamp yeri Arizona futbol için seçilmiş doğru bir yer değil kesinlikle. Bizim Çocukların diğer rakibi de sıcak ve kilometreler.
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