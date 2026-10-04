Bana bir masal anlat...

Futbolu iyi biliyor...maç kazanınca uzun boylu, sarışın ve yakışıklı... futbolcuları 3 günde bir maç oynamaya alışkın değil...forvet konusunda parametreleri var...kendisi mükemmel olmayan bir teknik direktör ama aynı zamanda bir psikolog, bir baba ve istifa etmeyi düşünmüyor.

Vincenzo Montella'ya hak verdiğim anlar olduğu gibi katılmadığım zamanlar da oldu. Milli takımın aldığı sonuçların ardından vicdanımdaki adalet terazisinde denge kayboldu. Rasyonel İtalyan tam haklı derken, bir sonraki savunma veya açıklama cümlesinde bir çocuğu bile ikna edemeyecek kelimeler ağzından döküldükçe dalga geçtiğini düşünüyorum.

Evet Uluslar A Ligi grubundayız ama seviyesinde değiliz. Olmayı da beklemiyordum. Turnuva ve maç alışkanlığı bize bunu kazandıracak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun içinde bulunduğu durum belli ki Montella'nın iç dünyasının dışa vurumu. Çözüm istifa mı? Belki değil ama ne yapacağını kendisi de bilmiyor. Maç hazırlığı taktiksel, fiziksel ve zihinsel olarak mutlaka yapılıyor ama sahada bunları görememek üzücü. Bir gol veya galibiyetle sorunların çözüleceği günlerden geçmiyoruz. Hangisi gerçek A Milli Futbol Takımı? C Ligi'ne düşen mi, A Ligi'nde şimdilik sıfır çeken mi? Bu soruya samimiyetle, kendimizi dev aynasında görmeden cevap verirsek inandırıcı oluruz.