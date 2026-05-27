Beşiktaş bir teknik direktör takımı olmalı

Bu satırlar Beşiktaş'ın geleceğini belirleyecek. Önder Özen'in seçeceği teknik direktör genç, idealist, net ve güçlü bir oyunu olan, takımıyla birlikte gelişecek bir futbol insanı olmalı.

Felipe Luis veya başkası. İsim değil sistemi önemli. 3lü, 4lü, 5li savunma oynatıyor diye değil yola çıktığı fikirlerine bağlı diye tercih edilmeli. Yıldız ve genç futbolcu yönetimini tecrübe etmiş... Ligi bilen hoca değil futbolun ruhunu bilen olmalı. Emirhan İlkhan, Demir Ege, Semih'in Fulya altyapısından yetiştiğini bilecek. Ve Beşiktaş'ın kendisine neden geldiğini net sorgulamalı.

Siyah beyazlılar bu profili bulduğunda şampiyonluklara ambargo mu koyacak? Hayır. Kendisine gönül veren taraftarını bu yola inandıracak liderini bulacak. Sonrası Futbol Direktörü Önder Özen'in açıklamasında yatıyor: "Beşiktaş, geçmişteki başarılarını hiçbir zaman acıdan kaçarak değil, o sürecin içinden geçerek elde etti."