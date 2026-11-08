Bu hafta futbolda ne izledik?

Okan Buruk, seyircisiyle bütünleştiğinde yenilmezlere dönüşen takımıyla, evine puansız yolladığı rakipleri arasına Stuttgart'ı da ekledi. Forma numarası 83 ama oyunu 10 numara Batrakov izledik. Uğurcan yine fark yaratan kurtarışlar serisine imza attı. Davinson, Lemina ve Torreira bu seviyenin oyuncuları olduğunu artık kaçıncı kez ispatladı saymadım. Skor 2-0, puan 6 oldu. Umarım stat zemini, yıllar önce Ali Sami Yen'deki patates tarlasına dönmez.

Şampiyonlar Ligi dönüşü rakip Süper Lig ikincisi Amed Sportif Faaliyetler'di. Konuk takım İstanbul'a Trabzonspor ve Beşiktaş galibiyetleriyle gelmişti. Futbol yine güzel, mücadele üst düzey ama zemin futbol oynamaya müsait değildi. 4-3 kazanan sarı kırmızılılar ikinci Milli maç arasına lider girdi. Okan Buruk için de 41 kere maşallah.

İstanbul'un Avrupa yakasında hava durumu güneşli...Anadolu yakasında ise bilinmezlik hakimdi.

Fenerbahçe, tarihte ilk kez karşılaşacağı Liverpool maçı öncesi teknik direktör arayışına eski kaptanıyla son verdi. Bu isim, başkan Aziz Yıldırım'ın tercihiyle Emre Belözoğlu oldu. Süper Lig'in en genç üçüncü takımı Kasımpaşa'dan en yaşlı ikinci takımı Fenerbahçe'ye dikey geçiş yaptı. Futbolcularla 20 dakika görüştüğünü açıklayan Belözoğlu Liverpool maçını tribünden izledi.

Dirk Kuyt'ın Fenerbahçesi, iki kez yenik duruma düştüğü maçı 3-2 kazandı. Archie Brown kariyer maçlarından birini oynadı. İsmail Yüksek maçın adamı seçildi. Kante oyunuyla takım elbiselilere cevap verdi.

18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi galibiyetiyle Kadıköy mutlu, gururlu ve bahar yağmurunun getirdiği tazelikle doluydu. Hakedilmiş 3 puanı aldı. 4 maçlık fikstürde 2 İngiliz takımıyla karşılaştı. Birinden 6 yedi, diğerine 3 attı. Tebrikler çubuklu forma.

Şimdi Fenerbahçe camiası ya uzun yıllardır yaşamadığı başarıyı tadacak ya da geçmişteki bilindik senaryoyu.

Trabzonspor, Thomas Reis ile ilk mağlubiyetini Freiburg'dan aldı. En ciddi sınavdan skor olarak geçemedi ama oyun tatmin etti.

Beşiktaş, Celtic deplasmanında öne geçti...yenik duruma düştü...beraberliği yakaladı ve 90 dakika sonunda 3-2 kaybeden taraftı. Marsilya maçı sonrası yazımda, Roma bir günde inşa edilmedi demiştim. Beşiktaş'ın inşaası devam ediyor. Siyah beyazlıların yolu ve teknik direktörü doğru. İtaliano kendini geliştirecek, hatalarını bulacak. Futbolcular daha fazla sorumluluk alacak. Mesela Poku, siyah beyazlılardan ayrılarak bunu yerine getirebilir.