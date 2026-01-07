Coğrafya ve futbol, merakla bekliyoruz

Bu sözler, ilk maçına ilk 11'de çıkıp 2 asist yapan, hem de bunu 10 gün önce formasını terlettigi eski takımı Samsunspor'a karşı başaran yeni Fenerbahçeli Musaba'ya ait.

Süper Kupa yarı finalinde Kerem ve Duran'ın golleriyle kazanıp finale yükselen, Süper Lig'de ilk yarının yenilgisiz tek takımı Fenerbahçe oldu. Thomas Reis tedrisatından geçtiği Samsun'da 22 maçta sol kanatta oynayan, Tedesco'nun sağ kanatta tercih ettiği ve 69 dakikada maçın oyuncusu seçilen Musaba'nın böyle bir etki bırakacağını kimse tahmin edemezdi. Çalım yeteneği, çizgiye basması, ceza sahasına girmesi gibi teknik özelliklerini, maç sonu röportajda duygularını gözyaşlarıyla göstermesi de tutku karakterini ortaya koydu.

İtalyan-Alman Tedesco, Hollandalı Musaba, İspanyol Asensio, Slovak Skriniar, Brezilyalı Ederson, Kolombiyalı Duran ve Türk oyuncu havuzu Süper Kupa finalinde sahaya ne koyacak heyecan ve merakla bekliyoruz.

“Bu toprakların çocuklarına inanın, güvenin”

Adı Altınordu ile özdeşleşen Seyit Mehmet Özkan'ın bu sözüne Galatasaray sahip çıkıyor. Okan Buruk'a takımı emanet ederken kurulan hayaller, Türkiye topraklarında meyvesini verdi.

Trabzonspor'a karşı oynanan Süper Kupa yarı finalinde 4 golün 3'ünü Barış Alper, Eren Elmalı ve Yunus Akgün attı. Arjantinli İcardi'nin sarı kırmızı renklerin ruhu olduğunu unutmayalım. Premier Lig ve Bundesliga şampiyon apoletli Leroy Sane'nin futbol aklı takım oyunuyla birleşince, ortaya izlemesi müthiş bir Galatasaray çıkıyor.

Ezeli rakipler Dünya ve Avrupa coğrafyasından transfer arayışlarına devam ediyor. Formula 1'de pilotaj ve takım uyumu daha güçlü olan damalı bayrağı ilk geçiyor. Bunu futbola uyarlama zamanı.

Bir tarafta 3 sezonda Galatasaray ile 5 kupa kazanan Okan Buruk...Diğer yanda Tedesco öncesi ve sonrası diye ayrılan Fenerbahçe. 2 teknik direktör takımının Süper Kupa finali Süper Lig için çok belirleyici olacak.