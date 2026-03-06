Derbiye saygı. Bize ne vaad ediyor?

Bakınız, Beşiktaşlı Tıbbiyeliler Derneği'nin “Tedavisi Olmayan Tek Hastalık, Beşiktaşlılık” pankartına. Veya "Yarama merhemsin Galatasaray'a".

7 Mart'ta Dolmabahçe'de yine o maçlardan birini izlemek dileğiyle.

Futbolcular, takım ve teknik direktörler bize ne vaad ediyor?



1 numaralar pek kıyas kabul etmiyor. Ersin-Uğurcan tartışmaya kapalı. 36 milyon euro ödenen Milli Takım kalecisi, 2020'den bu yana istikrarlı.



Hızlı geçelim eldivenlerden 9 numaralara; Oh ve Osimhen. Maskeli Golcü sadece Süper Lig'in değil Avrupa'nın da en iyilerinden. Nijeryalı forveti izlemeye devam. Güney Koreli 5 maçta attığı 4 golle derbinin başrolünde. Hızı, gücü, mücadelesi, şutları ve aidiyetiyle fark yaratmak için hazır.



10 numaralarda sıra. Orkun Kökçü'nün karşısına Gabriel Sara, İlkay Gündoğan veya Yunus Akgün'ü yazacağız. Orkun deyince imza törenindeki gözyaşları, Fenerbahçe derbisindeki kırmızı kartı akıllara geliyor. 2026 model Orkun oyun görüşü, pas ve top sürebilme yeteneği, golleri ve kaptanlığıyla beklentiyi yükseltti. Sara bu tarz maçları(özellikle Fenerbahçe deplasmanları) çok iyi oynayan biri.



Olaitan - Leroy Sane eşleşmesi maçın belirleyici tarafı olacaktır.



Ve 2 şampiyon teknik direktör. Derbilere çok iyi hazırlanan Sergen Yalçın ve Okan Buruk'tan imza maçı bekliyoruz.



Futbolla başladık savaşla bitirelim. Çocuklar ölmesin.