Dişçi koltuğuna oturan Türk takımları

İşte bu adanmışlığın sonucu 4-1 Marsilya ve 3-2 Hoffenheim galibiyetidir.

Oh çok koşuyor, baskı yapıyor. Ama onun işleri değil bu. Çünkü golcü baskısı yaşıyor. Attığı ilk golden önce dönüp vurduğu bir top bunun ispatıydı. Önce açık alanda bitiricilik, sonra da takip golü Oh'a yeniden golcü olduğunu hatırlattı.

Trossard ipek kumaş gibi çok kaliteli. Onu izlemek büyük ayrıcalık.

Olaitan gücüne, oyun zekasını ne kadar ekleyip artırırsa üst düzey bir orta saha oyuncusuna evrilecek.

Maçın oyuncusu tartışmasız Murillo'dur. Bek görevini eksiksiz ve fazlasıyla yerine getirmesi, oyun kurulumuna katkısı, pas istasyonu olması, tecrübesi ve profesyonelliğiyle.

Trabzonspor, Thomas Reis ile 3te 3 yaptı. Finlandiya deplasmanında 4-2 kazanan takımın yıldızı Salah'tan başkası değil. Onunla gelişen bir oyuncu daha var Aral Şimşir. Onana'nın kurtardığı penaltı takımın oyundan düşmesini engelledi.

Samet Akaydin'i izlerken şunu düşündüm. Vincenzo Montella gerçekten bu adamı milli takım kadrosuna hangi özellikleriyle çağırmış?

Galatasaray yardımcı antrenörü İsmail Garcia İspanyol basınına röportaj verdi. "Barcelona'ya karşı oynamak dişçiye gitmek gibidir; canınızın acıyacağını bilirsiniz ama gitmek ve bununla en iyi şekilde baş etmek zorundasınız." diyen Garcia'nın ironik benzetmesi sonrasında ortaya çıkan tablo...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 10 dişi çekildi ya da dolgu tedavisi gördü.

Trabzonspor ve Beşiktaş dişlerini patlatarak o koltuktan kalktı.

Pazartesi Süper Lig'de özgüven ve cesaret maçı izleyeceğiz. Reis Trabzonspor'u ile Italiano Beşiktaş'ı şimdiden bu sezonun en doyurucu maçını oynayacak.