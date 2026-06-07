Dünya Kupası denince aklınıza ilk ne geliyor?

Yazar, eski reklamcı, veri analisti, danışman Akan Abdula katıldığı bir yayında şunu söylemişti: İnsan, beyninin sadece yüzde ikisini kullanır.

11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası'nda bu dilim uzun yıllar silinmeyecek anlara yenilerini eklemek için hazır.

Dünya Kupası olunca iki takım tutarım; Arjantin ve İtalya. Türkiye'yi söylemeye gerek var mı? 2002'den sonra ikinci kez kalbimiz kırmızı beyaz atacak.

Dünya kupası ile ilk dansım 1990 oldu. İtalya benim için kupanın logosu demekti. Bir de Maradona'nın gözyaşları.

Uykusuzluğu öğrendiğim 94 Amerika'nın not defteri biraz daha kabarık. Hristo Stoickov ve doğdum topraklar Bulgaristan...Kendi kalesine attığı golle öldürülen Escobar...Maradona'nın dopingi...Nijerya'nın unutulmaz futbolcuları...Bebeto'nun gol sevinci, Roberto Baggio'nun kaçan penaltısı olarak hafızama kazındı.

98 Fransa'ya geldiğimizde Ricky Martin'in "La Copa de la Vida" şarkısı...Hırvatistan ve Davor Suker...Dennis Bergkamp'ın Arjantin'e attığı gol...Lilian Thuram ve Fransa şampiyonluğu yıllar geçse de silinmeyecek. Ve koleksiyona başladığım, şimdi oğlumun devam ettirdiği kupa tişörtleri.

Hem öğrencilik hem de İzmir'de televizyona adım attığım yıllar. 2002 Türkiye'nin turnuvasıydı. Hasan Şaş ve İlhan Mansız'ın golü...Japonya maçıyla aynı saate gelen Sanat Tarihi dersinin final sınavı öncesinde öğretim görevlisi hocamla futbolun sınavdan daha önemli olduğunu savunup, tartışmam... Rüştü'nün siyah gözaltı boyası, Ronaldo'nun pis burun gol vuruşu, rahmetli Hıncal Uluç'un Şenol Güneş'e bitmek bilmeyen jöle-saç-kıyafet eleştirisi.

2006 Almanya mı? O dönem çalıştığım ve beni bugünlere getiren Cnn Türk spor servisinde harika geçen bir ay. Alp Özgen, Bağış Erten ve Banu Yelkovan ile Dünya Kupası programı... Bize halı sahada yoldaşlık eden 2006'nın topu Teamgeist...Portekiz-Hollanda arasındaki futbol savaşı...

Arjantinli Maxi Rodriguez'in Meksika'ya sol ayakla attığı gol...Final maçında Zidane'nın Materazzi'ye kafa atması...Pirlo ve sol bek Grosso...ve bir numaram Fabio Cannavaro.

2010 Güney Afrika demek vuvuzela demektir. Almanya'nın Maradona'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Arjantin'i 4-0 ile sahadan silmesi...Giovanni Van Bronckhorst'un Uruguay'a golü...Finalde Nigel de Jong'un Xabi Alonso'nun göğsüne attığı tekme...ve Iniesta'nın şampiyonluk golü.

2014 Brezilya'da sıra. Uçan Hollandalı Robin Van Persie'nin son şampiyon İspanya'ya attığı kafa golü...Luis Suarez'in Chiellini'yi omuzundan ısırması...Kosta Rika'nın sürpriz oyunu...Hollanda'nın 120+1'de penaltılar için kaleci Tim Kral değişikliği...Kolombiyalı James Rodriguez'in Uruguay ağlarına sol ayakla attığı enfes gol...Almanya'nın Brezilya'ya futbol dersi verdiği ilk yarısı 5-0, maçın 7-1 bittiği yarı final ve Arjantin'i Götze'nin golüyle yenip kupaya uzanması. Ve bir de Miroslav Klose'nin Dünya kupası tarihinin en golcüsü olması.

2018 Rusya futbolumuza VAR uygulamasını getirdi. İspanya'nın teknik direktör değişikliği...Maradona'nım tribünde kendinden geçtiği haller...3-3 biten İspanya-Portekiz grup maçı...Son şampiyon Almanların gruptan çıkamaması...Hırvatistan kalecisi Subasic'in penaltı canavarına dönüşmesi...Fransa'nın şampiyonluğu ve Kante'nin utangaç halleri.

Her 4 yıl yenilik ve değişikliklerle gelmeye devam etti. 2022 Katar heyecanı bizlere Dünya Kupası'nı kış aylarında izletme deneyimi yaşattı. Arjantin ilk maçta yenilince futbolun, bir futbolcuya Dünya Kupası borcunun yine gerçekleşmeyeceğini düşündürttü ama sonunda kupa Lionel Messi'nin ellerinde havaya kalktı. Emiliano Martinez'in uzatmanın uzatmasında insanların gözlerin kapattığı pozisyonda yaptığı ikonik kurtarış... Fas'ın dünyayı arkasına alarak yarı finale yükselmesi ve Ronaldo'nun hüsranı.

Dünya Kupası'nın tadını çıkaralım, Türkiye'nin yolu açık olsun. Montella ve takımı şimdi ustalık dönemini yaşayacak.