Dünya Kupası | "Sadece Türkiye"

Her teknik adam gibi Montella da en güçlü, en iyi ve güçlü olduğu yerden maçı kazandı. Kenan ve Ferdi sol kanadının uyumu, Ferdi'nin oyun zekası, Arda'nın oyun görüşü ve gol.



Samet oynadı, Orkun yedekti, Kerem formsuzdu. İtalyan teknik adam bunları hepimizden iyi biliyor. Ama futboldan anladığını düşünen herkesten daha iyi bildiği bir iksiri var.

Euro 2024 kadrosunu açıklarken vurguladığı takım ruhu. Önce o isimlere güveniyor. Kazanan her zaman haklıdır. Eleştiri kültürü ile linç kültürünü karıştırmadığımız sürece.



Kosova maçı Ozan Kabak'ı çağırıyor. Rakibin Bundesliga ağırlıklı kadrosuna çok uygun bir stoperimiz var.

Rafet El Roman 1995 yazında "Amerika" şarkısını çıkarmıştı. Artık macera dolu günleri yaşama zamanı geliyor