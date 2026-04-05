Dünya kupası, süper lig ve derbi

Dünya Kupası gururuyla başladı Süper Lig.

Maç öncesi Trabzon'da Karadeniz'in dalgaları hırçındı. Hedefte Uğurcan Çakır vardı. Ezeli rekabette ne ilk ne de son transfer olacak Uğurcan.

Oulai ve Batagov'dan yoksun olacağını bilen Fatih Tekke bir de sezonun sihirbazı Muçi'den faydalanamadı. Bu üçlünün yokluğunda Folcarelli, Pina ve Nwaiwu en iyi performanslarına imza attı. 22 gole ulaşan, tek başına bir takım olan Onuachu 80 dakika pivot santrfor kalan bölümde 6-8 gibi oynadı. Ozan Tufan'ın azmini de es geçmeyelim. Duran toptan Türkiye Ligi'nin en golcü takımı 3 puanı en çok çalıştığı yerden buldu.

Bu platformda yazmaya başladığımdan bu yana Fatih Tekke'nin hakkını vermeye çalıştım. İlk derbi galibiyetiyle hedef veya final maçında, Montella vari oyun ve taktik aklıyla Trabzon şehrini ayağa kaldırmayı başardı. Bu sezon olmasa bile gelecek sezonlar Fatih Tekke için aydınlık.

Galatasaray adına bu yenilgi eksikler Osimhen, Sane ve Sara'ya değil sahadaki Icardi'ye ve ona güvenen Okan Buruk'un hanesine yazar. Futbol ciddiyet ister. Rakibe en çok da takım arkadaşlarına saygı göstermek zorundasın. Sarı kırmızılılarda bu eksikti.