Fenerbahçe - Galatasaray | Süper Lig derbisi

Saran yönetimi Kadıköy ruhunu geri getirmek için maç öncesinde ne kadar çalışmışsa Tedesco ve 11'i bir o kadar tiyatro izleyicisi gibiydi. İtalyan, "top bizde değilken heavy metal oynuyoruz" demişti New York Times röportajında. Ama oynattığı futbol Anadolu takımı havasındaydı. Fenerbahçe'nin oyunu beklenti ile gerçeğin farkıydı.

Oyuncu değişikliklerinde zamanlama formsuzlugu yaşayan İtalyan'ı, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi Kolombiyalı golcünün meziyeti kurtardı. Beşiktaş ve Rizespor deplasmanlarda geriye düşüp maçı çeviren Tedesco bu derbide daha cesur olmalıydı. Takımı kazanıp, lider teknik adam böyle olur dedirtmek için.

Okan buruk deplasman tecrübesiyle ilk yarının galibi oldu.

Kim nerede oynayacak belirsizlikleri içinde sahaya sürdüğü kadrodan maksimum verim almayı başardı. Rakibi karşılamada 3-5-2'ye dönerek Montella'ya selam gonderdi. Sane attığı golle Alman milli takımını hakettigini bir kez daha ispatladı. Brezilyalı Sara da her maç Fenerbahçe ile oynansın siz de beni izleyin tadındaydı.

Süper Lig topraklarında hakemden bağımsız 90 dakika düşünmek hayal. Dün Arda Kardeşler bugün Yasin Kol. Biz iyi niyetimizi korumaya devam edelim.

İlk yazımı Luciano Spalleti’nin sözüyle bitirmek istiyorum. “Şampiyonluk için oynamakla kazanmak için oynamak arasında fark vardır.”