Futbola dair notlar

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella görevinden alındı. Süper Lig heyecanı 18 gün sonra başladı. Ve 13-14-15 Ekim'de futbolda Avrupa kupaları heyecanı bizi bekliyor.

2024 Temmuz'unda Mehmet Büyükekşi'nin yerine seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu TFF'si yola çıktığı isimleri kaybetti. En önemli kayıp olarak gözüken isim Mecnun Otyakmaz. Seçimin kazanılmasında büyük payı olan Otyakmaz "ben bu yolda yokum" tercihini yaptı. 2014 TFF Mali Genel Kurulu'nda teşvik primi iddiası üzerine kameralar önünde tartışan ikilinin, son dönemde yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle aralarının açık olduğu biliniyordu. Bakalım Sayın Hacıosmanoğlu 2027'deki seçime kadar Türk futbolunda nelere imza atacak?

Dünya Kupası başlayana kadar Vincenzo Montella'ya sonsuz bir saygı vardı. Avustralya, Paraguay ve ABD maçlarıyla saygı yerini nefrete değil ama büyük sorgulamalara bıraktı. Beyazın siyaha dönüşünü kendisi açıklayacak. Kazandırdıklarıyla yolu açık olsun. Benim merak ettiğim Türk vatandaşlığını aldıysa verildiği yer Adana mı, Trabzon mu?

Montella'nın yerine kimin geleceğini merak ediyoruz. Adaylar mı? İsimler önemli değil bence. Seçilecek futbol aklına nasıl bir konfor alanı sunacakları belirleyici olacak.

Gelelim olmazsa olmazımız Süper Lig'e. Galatasaray, Okan Buruk'un cezalı olduğu maçta Kasımpaşa'yı 10 kişi kalıp, yenik duruma düşmesine rağmen 3-1 yendi. Yine Osimhen oyuna girince üstünlük kuran bir şampiyon izledik.

Sınav Barcelona maçı olacak. Yıllarca Messi gelir diye bekledik, kısmette Yamal varmış.

Kötü futbola rağmen 3 puan alan takım seçeneği Fenerbahçe. Aston Villa deplasmanı İsmail Kartal'a özgüven aşılamalı. Şampiyonlar Ligi kaliteli futbolcular demek. Asensio, Greenwood, Lukaku, Ederson bu kalitenin fazlasına sahip.

Trabzonspor, Thomas Reis felsefesine çok hızlı uyum sağlamış görünüyor. Finlandiya deplasmanına bu mentalle giden takım çok daha fazlasını vaadediyor, bize de izlemek kalıyor.

Beşiktaş ve Italiano, Hoffenheim deplasmanına uçarken, sezonun nasıl geçeceğini belirleyecek bir maç oynacaklarını akıllarına kazımalı.