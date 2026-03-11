Galatasaray ailesine Avrupa'da kupa hayali kurduran isimler kim? Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk.

Bir sezonda hem de şampiyonlar ligi'nde Liverpool'u iki maçta da gol yemeden 1-0 mağlup etmek çalışmanın, inanmanın ve adanmışlığın zaferidir.

7. dakikada Osimhen asist yaptı Lemina gol attı.

İlk 5 dakikanın en kötüsü Lemina 24'üncü maçında ilk Şampiyonlar Ligi golünü kafayla attı.

Liverpool, Galatasaray'ı kendi taktiğiyle vurmaya çalıştı. Ön alan presi.

Gs'nin geçen yıllarda en çok gol bulduğu duran top organizasyonu sahneye çıktı bu kez. Brezilya milli takımına göz kırpan Sara, Osimhen'e kesti, bunu çalıştıklarını bir başka kornerde gördük, Lemina takip golü attı.

Uğurcan Çakır bütün bir sezon Şampiyonlar Ligi kalecisi olduğunu göstermişti, bu kez ispatlamakla kalmadı ve geceye imzasını attı. Avrupa'nın sayılı eldivenleri arasında artık kendisi.

Böyle fiziksel yoğunluğu yüksek maçtan, ceza sınırındaki 7 ismi de düşününce, sadece Davinson firesi vermek de sonuç kadar değerli.

Bir oyuncu bir takımın kaderini değiştirebilir mi? Evet. Önce Mauro Icardi şimdi de Victor Osimhen. Bunlar Galatasaray ailesinin birbirinden ayrılamaz evlatları.

Maç öncesi açılan "Biz bir aileyiz ve aile her şeydir" koreografisi futbolun değil hayatın ta kendisi.

Küçük yaşta annesini kaybeden Osimhen için açılan anne ve kucağındaki çocuk figürü aidiyetin çift taraflı resmiydi.

Maçlar sahada kazanılır ama mental galibiyet bütün kapıları açıyor.

Liverpool, Ajax, Bodo Glimt, Atletico Madrid ve Juventus maçları bunların örneği.

Arne Slot hem 100üncü maçını hem de Galatasaray'ı kariyeri boyunca unutamayacak.

Galatasaray Anfield Road'da belki taraftarsız yürüyecek ama asla yalnız olmayacak.