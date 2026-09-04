Gelenek ve yeniliğin derbisi

Uche'nin gelişine vurup kazandırdığı maç… Sergen Yalçın'ın frikiği… Alex'in İnönü'de 3 golü… Pancu'nun kaleye geçip siyah beyazlıların 4-3 kazandığı maç… Liste uzar gider, siz de yazarsanız sevinirim.

İşte o maçlardan biri Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak.



Ev sahibi Fenerbahçe. Takım 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmış. İsmail Kartal üçüncü kez teknik direktör olmuş. Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilmiş. Kadroda 400 maça yakın Şampiyonlar Ligi oynamış isimler var. 12 numaradan hep destek tam destek gelmiş.

25 yıl sonra teknik direktörlükte bir İtalyanı tercih etti Beşiktaş. Serdal Adalı başkanlığında, Önder Özen ve Graf ile yeni bir kimlik yaratan takım, teknik direktörüyle havasına hava katmak için derbi kazanmak istiyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri futbol vaad eder. Heyecan, tempo, güzel goller, kaleci performansları yaratır. Ederson ve Nübel güvenli eller. Savunmada ev sahibi bir adım... Orta sahada başlagıç 11 ile deplasman takımı burun farkıyla önde.



Hücum hattına ise eşitlik yazacağım.

Kazansa da kaybetse de aynı oyunla bunu yapmak isteyen bir Beşiktaş izledik kalan maçlarda. Lyon, Samsunspor gibi zor deplasmanları kolaya çeviren bir İsmail Kartal Fenerbahçe'si gerçeği de var.

Vincenzo İtaliano'nun bu derbide oyun aklıyla fark yaratmasını bekleyeceği isim Trossard olacak... Kadıköy'ün yükü Greenwood'un omuzlarında olacak.

Cumartesi akşamının futbol şölenine hazır olalım.