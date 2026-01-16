Guendouzi, Kante ve diğerleri

'Braveheart' filmindeki Mel Gibson'ın saçlarını andıran Matteo Guendouzi'nin Türkiye kariyerine gol, mücadele, tutku ve hırs dolu görkemli başlangıcı, şu soruyu soruyu akıllara getirdi: Acaba transferde bizi neler bekliyor?

Kim bilebilirdi ki Ngolo Kante'nin sıradaki isim olabileceğini. Islak imza henüz atılmadı ama düşüncesi bile yetti. Sadece Fenerbahçe taraftarı değil rakipler bile saygıyla karşılıyor bu transferi. Saygı demişken. TDK derki; Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu; hürmet, ihtiram. Kante işte bunları günümüz futbolunda hakeden tek isim. Messi ve Ronaldo'dan bile daha fazla. Özel Biri'nden mütevazılığın zirvesine bir yolculuğa çıktı sarı kanarya.

Kimse Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaraylılığını tartışmıyor. Galatasaray'ın mı ona, onun mu Galatasaraya ihtiyacı var? Lütfen cevapları paylaşın. İlkay Gündoğan gerçeğinden sonra sahada Hakan'ı görme hayali bambaşka. Okan Buruk, 5-0 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası sakinlik ve fırsatla takımını kurmuştu. Sonuç 25'inci şampiyonluk. Atletico Madrid ve Manchester City maçları öncesi bir dinlenme şart.

5 futbolcuya yollarını ayıran Beşiktaş siyah beyaz formayı doğrudan katkı verecek hakeden isimleri arıyor. Serdal Adalı, Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'e kolaylıklar diliyorum.

Trabzonspor sezon başındaki transfer politikasına dönmeli. Günlük katkı verecek oyuncular bulmak kolay ama takımı sahiplenecek, canını dişine takacak isimleri bulmak zor.

Bu yazı aslında Türkiye Kupası maçlarına dair olacaktı. Baktım ki sözler kolay zor ayrımını vurguluyor, yazıda da zoru seçtim.