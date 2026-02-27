Hangisi gerçek Galatasaray ve Fenerbahçe?

Bir İtalyan takımı varsa taktikten, mücadeleden fazlasıdır. Tarih, moda, yemek, müzik, edebiyat ve sinema gibi.

Peki bir Türk takımı varsa?

İşte burada hayal gücünün bile kodlarını zorlayacak noktalar devreye girer.

Galatasaray, İstanbul-Torino hattında bize bunları yaşattı.

5-2 kazandığı maçın rövanşında 3-0 yenilerek maçı uzatmaya götürdü. Ayaklar yere basmakla kalmamış adeta çimlere gömülmüştü.

Sonra, kuzeyli Juventus'tan nefret eden güneyli Napoli'nin Maradona'dan sonraki maskeli kahramanlarından Osimhen sahneye çıktı. İlk maçta 5 golün 3ünü attıran Osimhen, yaşlı kadının ayakta alkışlanacak performansına dur dedi. Güç futbolunun Avrupa'daki Türk'ü Barış Alper Yılmaz da skoru belirledi. Her iki maçta da rakibi 10 kişi bıraktıran kendisiydi.

Okan Buruk sorumluluğu üstleniyor ama bunun yerine istikrarlı bir takım oyunu inşa etse Galatasaray için.

1987''de Tanrı'nın Eli ile gelen Napoli şampiyonluğu sonrası şehrin mezarlıklarına “ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz” yazılmıştı. Galatasaray-Juventus maçı da izlemeyenler için aynı etkiyi barındırıyor.

Ve yeni ama tanıdık bir heyecan var; Liverpool.

İlk Nottingham ve Kasımpaşa maçları sonrası yerden yere vurulan Tedesco'nun Fenerbahçesi İngiltere deplasmanında kazandı. Peki kazanım ne oldu? Teknik direktör ve futbolculara sonuna kadar inanç ve güven. Taraftar bu anlayıştan ne kadar uzaklaşırsa sonu bir o kadar hüsran olur. Tek maçlık oyun ve sonuçlar dünyasından olmayan Tedesco başarı için kendisini hazırlamış ve geliştirmeye devam ediyor.