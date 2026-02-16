Hayal kurmak, çok çalışmak, başarısızlık

Kaybetmeyle başa çıkmayı öğrensinler. Bu sözler Trabzonsporlu futbolcular, Fatih Tekke ve bu takımı kuran başkan Ertuğrul Doğan için geçerli. Sabırla yolun sonu hem uzak değil hem de parlak.

İki Trabzonspor atağı iki gol...Fatih Tekke, Serpil Hamdi Tüzün ve Sergen Yalçın gibi bu golleri çizmiş, çizdirmiş...Takıma da oynamak ve atmak kalmış.

Onuachu müthiş bir golcü, lider bir karakter ama tek başına bu kadar yapabiliyor.

Maç öncesi istatistiklerde namağlup Fenerbahçe, rakip yarı sahada en çok top kazanan takımdı. Beraberlik golü de öyle geldi. Talisca, Rio Karnavalı'nda yok ama sol ayağıyla sambaya Karadeniz'de devam etti.

Orjinal sol beki stoperde oynayınca, sağ bekini defansın soluna adapte eden Domenico Tedesco'nun jokeri Mert Müldür oldu. Mert'te her geçen maç Ferdi Kadıoğlu performansı sergilemeye devam ediyor.

Kerem-Talisca-Asensio üçlüsü akıllara 2014-2015 sezonunda Avrupa futboluna damga vuran Messi-Suarez-Neymar'ı getirmiyor değil. Barça üçlüsü 122 gol atmıştı...42 gollü Kadıköy üçlüsünü skorla değil uyumla okumak gerekiyor. Hayalperest diyenler olacaktır bana. Ben de Yahya Kemal Bayatlı'nın "insan, alemde hayal ettiği müddetçe yaşar" dizesini hatırladım.

Bir teknik direktör maçı en iyi oyuncularının en güçlü olduğu mevkide kazanmak ister. Tedesco'nun kahramanları orta sahadaki Guendouzi, İsmail Yüksek ve Kante. Cesur yürek Guendouzi, Süper Kupa finalinden sonra bir kez daha fark yarattı. Sakinlik, top kullanımı, görerek oynaması, rakibi bozması(rakip yarı saha çizgisiyle kendi yarı sahasındaki alanda) usta işiydi. İsmail enerjisi ve kazanma iştahıyla öne çıktı. Kante'ye ne kaldı derseniz, takım arkadaşlarına bu alanları yaratmak.

Fatih Tekke ve Domenico Tedesco'ya ithafen bitirelim. Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar “Çoğu insan zekaya inanır, ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir, ben çalışmaya inanıyorum” dedi. Futbol ve bilime saygılarımızla.