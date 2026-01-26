Her takıma lazım somut bir kavram olan istikrar

Okan Buruk, Atletico Madrid maçındaki oyunu lig sonuncusu, 3 teknik adam değiştirmiş Karagümrük'e karşı oynatamıyorsa durup düşünmeli.

Domenico Tedesco as oyuncularından yoksun Göztepe ile oynarken kadro istikrarı bulamıyorsa düşünmeli.

Lemina'nın defans ve orta sahadaki 10 numara futbolu hemen sonuç verdi. Yerinde oynayan bir diğer isim İlkay, o bölge için transfere gerek yok dedirtti.

2016'da mükemelliyetçi Pep Guardiola'nın Manchester City'deki ilk transferi İlkay Gündoğan olmuştu. Çarşamba gecesi İlkay'ın maçı olur mu sorusunun cevabı Okan Buruk'ta.

Tedesco, son 1 ayın en formda ismi Mert Müldür'ü istikrarlı şekilde sağ bekte kullanmalı. Hele Göztepe gibi kapanan takımları aşmak için kanat organizasyonları çok kıymetli. Nasıl, puan farkı 1’e indiğinde şampiyon olmadıysa sarı lacivertliler, fark 3’e çıktığında da şampiyonluğu kaybetmedi. Ve golcü... Fenerbahçe 9 numarasını bulamazsa şampiyonluk maratonunda bu tür maçları daha çok oynamak zorunda kalacak.

Göztepe’yi yazmadan olmaz. Stoilov’un isimlere bağlı olmayan futbol takımı Kadıköy deplasmanından doğru bir oyunla puan çıkardı.

Trabzonspor ise zirvede ikinci devreye 2'de 2'yle başlayan tek takım. Fatih Tekke transfer gündemiyle geçen süreçte puan kaybetmeden takımını hedefte tutması takdire şayan. Oulai ve Batagov’dan olası transferde elde edilecek ciddi gelir kulübün ekonomik yapılanmasına can suyu olacaktır ama taraftarın duygularıyla ikilem yaratacak.

Son 6 maçta 16 puan toplayan Nuri Şahin Başakşehir’i ikinci yarıda istikrar vurgusuyla ‘bizi izleyin’ futbolu oynuyor.

Kariyer yönetimi futbolun içindeki herkes için geçerli. Alanyaspor’u Avrupa kupasına götüren Çağdaş Atan, şimdi Konyaspor’da Marc Overmars ile Muleka arasında tercih yapmak zorunda kalıyor!