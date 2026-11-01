Kahramanını arayan bir efsane

Aynı futbolculardan, taktik sistem takımı Göztepe'ye karşı neyi farklı yapmalarını isteyebilirdi? Özgür oynamalarını, doğru pas vermelerini ve Galatasaray'ın sloganı haline gelen konsantrasyon. İlk yarının son 15 dakikasında sarı kırmızılıların baskısına kaliteli ayaklar cevap verdi. Soyunma odasına 1-0 önde ve moralli gitti.

Göztepe'nin sisteminden taviz vermeyen oyunu 2 dakikada İzmir ekibine üstünlüğü ve 4 maçlık galibiyet serisi getirdi.

Gol atsa da atmasa da umutsuz vaka olmaya koşan bir futbolcu var. Eğer Kerem Aktürkoğlu profesyonel bir destek(kariyer danışmanı) almazsa, Harry Potter yerine sıradan birine dönüşecek.

Galatasaray, geçen sezon deplasmanda yenildiği Konyaspor'dan 3 puanı 4 golle alırken...Fenerbahçe ise geçen sezon 2 maçta da berabere kaldığı Göztepe'ye Kadıköy'de mağlup oldu. Ezeli rekabette takımlar arasında 10 hafta sonunda puan farkı 9'a çıktı. Taraftarın istifa isteyebileceği bir teknik direktör de yok. Geriye ne kaldı?

Göztepe'nin sağ beki Arda Okan Kurtulan A Milli Takımı hak ediyor, bakalım Sergen Yalçın görecek mi?

Son günlerin tartışması, Fenerbahçe stadyumunun Maltepe'ye taşınması iddiaları. Taraftarlar duygularını, görüşünü belirtiyor. Tartışmaya kapalı diyen de var, Fenerbahçe ekonomik olarak çıkışa geçecek diyen de. Ve bu tartışmaların eşiğinde aklıma gelen sözü yazıyorum: Dinim Boca, Tanrım Maradona, mabedim Bombonera.