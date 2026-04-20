Kim kazandı, kim kaybetti?

Cuma günü hafta öyle bir başladı ki. Kazanması halinde maç fazlasıyla 1 puan öne geçip liderlik hesapları yapan Fenerbahçe'nin hesap etmediği son dakika golü bu sezon üçüncü kez kapısını çaldı. 5 kez ise geriye düştüğü maçtan 15 puan çıkarmayı başardı. Bunlardan hangisi şampiyonluk habercisi veya öyle mi bilmiyoruz. 30 maçta hanesinde 19 galibiyet 10 beraberlik yazılı bir Fenerbahçe izliyoruz.

Geçen haftalarda Süper Lig yıldızları yazımda değindiğim Ederson, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi ve Premier Ligi kazanan aynı Brezilyalı değil. Profesyonellik ve tecrübe ne kadar fazla olsa da baskıyı kaldırabilmekle doğru orantılı değilmiş.

30 Mayıs 2023 Galatasaray için özel bir tarih. Üst üste 3 şampiyonluk serisinin ilki o tarihte, Eryaman stadında 4-1 kazanılan Ankaragücü galibiyetiyle gelmişti. Aynı stadyumda bu kez rakip Gençlerbirliği'ydi. Okan Buruk sağ kanattaki fabrika ayarlarına döndü Sallai-Sane ikilisiyle. Liverpool deplasmanında bu uyumlu ikili tercih edilse belki de şu anda farklı bir Galatasaray konuşuyor ve izliyor olabilirdik.

Önce Mauro Icardi bitiriciliği sahne aldı. Sonra Yunus Akgün. İkinci yarı iptal edilen golden sonra duran bir Okan Buruk takımı izledik. Gençlerbirliği golünde ceza sahasında 7 sarı kırmızılı vardı. 2-1 ile gelen 3 puan ve derbiye 4 puanlık farkla çıkacak liderde maç sonu Okan Buruk'un kazanılan bir maç sonrası sanki kaybetmiş vücut dili ilginç bir fotoğraf olarak akıllarda kalmalı.

Galatasaray galibiyetinin ardından Alanyaspor ve Başakşehir beraberliğinin Trabzonspor için açıklanabilecek bir tarafı yok.

Samsunspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş mı? Sergen Yalçın "ikinci yarı rakibin sertliğineevap veremedik" dedi. Rakibin sertliği, en az 2-3 transfer dönemi isteği, bireysel hatalar, istikrar ve sabır vurgusu Sergen Yalçın'ın bu sezon en çok tercih ettiği sözler oldu. Beşiktaş taraftarı artık bahane değil sadece ve sadece gerçek bir takım görmek istiyor.