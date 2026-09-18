Lucescu, Şenol Güneş ve Italiano Beşiktaş'ı

Mircea Lucescu'nun 100'üncü yıl şampiyonluğu ve Avrupa'daki takımı mı?

Şenol Güneş'in 2 şampiyonluk üstüne namağlup Şampiyonlar Ligi takımı mı?

Yoksa 12'nci resmi maçını oynayan Italiano Beşiktaş'ı mı?

Lucescu ve Güneş siyah beyaz kimliği uzun bir süreç sonunda ortaya çıkardı. Cesur yürek İtaliano ise 7 Avrupa, 5 Süper Lig maçıyla imzasını atmaya başladı.

Ön alan baskısını ne kadar doğru yaptığının ispatı, orta saha ve rakip yarı saha sahada topu en çok çalan takım olması bir kimlik göstergesi.

Dikine ve hızlı oynadığında ortaya çıkan pozisyon bitiriciliği takımın farkını ortaya koyuyor. En önemlisi kendi oyun felsefesinden vazgeçmeyen bir Beşiktaş izliyoruz.

Olaitan'ın seviyesini her maç artırması...İlhan'ın açık alan ve çalım yeteneği...Emirhan'ın risksiz oynamayı öğrenmesi...Salih'in 6-8-10 numara uyumu teknik direktör dokunuşudur.

İşler yolunda giderken şunu da vurgulayalım: Roma bir günde inşa edilmedi. Beşiktaş'ın yolu uzun, zor ama sabırla işlendiğinde başarı kaçınılmaz olacak.

Yazıyı Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis'in felsefesini anlattığı sözüyle noktalayalım. "Az laf çok iş."