Michelin yıldızlı Süper Lig

4 Aralık Perşembe akşamı Türkiye'nin Michelin yıldızlı lezzet destinasyonları açıklandı. İki yıldızlı mekan sayısı ikiye yükseldi...Tek Michelin yıldızlı restoranlarının toplam sayısı da 15'e ulaştı.

Acaba 18 takımlı Süper Lig'in hangi takımlarını bu yemek ligine yazabiliriz? 15. hafta menüsüyle başlayalım.

Galatasaray - Samsunspor maçının tadı damakta kaldı acısı tatlısıyla. Okan Buruk'un şef aşçılığında pişen Türk Alman dönerini Sane ve Osimhen servis etti. Başlangıç ve ara sıcaklar ana yemeğin ateşini yakmıştı bile. Beş yıldızlı şampiyonun iki yıldızlı Michelin'i hakettigini Lemina, Torreira ve İlkay futbol aklıyla ortaya koydu. Samsunspor'un, yemek ve futbol yıldızını boşuna almadığını izledik ikinci 45te Bafra pidesi misali. Thomas Reis, aşçılığına satranç hamleleri de ekleyince bitmesini istemeyeceğimiz bir yemek çıktı ortaya. 'Solo il Gala' diyerek Galatasaray tutkusunu yaz boyunca dünyaya duyuran Victor Osimhen'in röveşata golü(burada herkes tatlısını seçmekte özgür) lider takıma kimliğini geri kazandırdı. Eğer ikinci yarı akıllar Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçına gittiyse Salı gecesi o motivasyonu görmek için camia hazır.

Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesinde Kadıköy'ün lezzet durakları şüphesiz daha ağır basıyor. Derbide namağlup unvanını son dakikada kurtaran sarı lacivertlilerde İtalyan-Alman karışımı Tedesco şef lezzetsiz bir yemek hazırlamış. 6 oyunculuk rotasyon, başta İsmail-Asensio-Alvarez(en çok puan kazandıran) orta sahasını bozmak çok sorgulanacak. Önce derbi sonra da şehrin kuzeybatı deplasmanı, futbolunda bahaneye yer olmayan Tedesco'ya eleştiri dozunu artıracak. Skriniar'ın çok rahat kafa golüne Bertuğ aynı şekilde cevap verince ortak özellikleri iletişim ile video analiz olan 37 ve 40 yaşındaki iki teknik adam hesabı Alman usulü ödedi. Nuri Şahin'in takımı oyun üstünlüğünü her maçta rakiplerine kabul ettirmeye başladı. Mercedes mühendisliğinde çalışkanlığıyla harikalar yaratan, onu yeşil sahalara atan cesareti ve pragmatizmine çok ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe yazınca aklıma 2 kaptan geldi; Eda Erdem Dündar ve Mert Hakan Yandaş!

Evinde maç kaybetmeyen Göztepe ile 10 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor maçı futbol ve yemek ziyafetini bize sonuna kadar sundu, özellikle ikinci yarıdaki futbol, sezonun en iyilerine aday. Bir tarafta kuymak, hamsi, Trabzon ekmeği, kara lahana yemeği...diğer yanda kokoreç, kumru, boyoz ve Gürsel Aksel stadından 20 dk mesafedeki Urla’da Michelin yıldızlı dört nokta. Futbolculuğunda rakiplerinin bile saygı duyduğu Fatih Tekke şimdi 7’den 70’e şehri kazanmaya, mücadeleye inandırdı. Son 3 maçta 5 gol atan Muçi ve takımın attığı 27 gole 11 gol 1 asistle katkıda bulunan Onuachu son 20 dakikada stoper oynadı, bordo mavilileri lig ikincisi yaptı.

Girişteki acı tatlı çeşitliliği Beşiktaş - Gaziantep FK maçında da sahadaydı. Evet, Sergen Yalçın’ın bireysel hatalara(Gökhan ve Emirhan) dokunma şansı yok, İngiltere ve İtalya kariyerli(Abraham ile El Bilal Toure’ye) gol vuruşu öğretme şansı yok ama sahadaki kramponları doğru pozisyonda oynatma zorunluluğu var. 2006’dan sonra Dolmabahçe mabedinin müdavimleri üst üste 4 galibiyet görmedi. Mekanı ayakta tutan taraftar yemeği beğenmediği için faturayı Başkan Adalı ve “Sergen attı şampiyonluk geldi”ye kesti.

Futbol aşkıyla yemeklerin lezzetli olduğu maçlara...