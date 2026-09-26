Ortaya karışık Türk, İtalyan, Fransız futbolu

A Milli Takım ve teknik direktör Vincenzo Montella, Dünya Kupası hüsranı sonrası yeniden sahadaydı. Rakip, Fransızların efsane ötesi bir yere konumlandırdıkları Zidane ve onun milli takımıydı. Peki Türk Milli Takımı'na futbol halkının bakışı nasıldı?

2026 Dünya Kupası sonrası bir anket yapılsa, sorumlu kim sorusunun açık ara favorisi Türk karışımı İtalyan bir isim olurdu. O Vincenzo Montella meydan okumaya hazırdı. Ve Fransa'dan daha iyi rakip bulamazdı. Kenan, Hakan, Orkun ve Mert'in olmadığı... Arda'nın orkestra şefliğinde bir kadro vardı elinde.

Mbappe, Dembele ve Olise karşısında üçlü savunma tercihi... Salih, İsmail, Zeki, Ferdi ve Ardalı orta saha... Hücum hattında Can Uzun, Barış Alper tercihi ve dizilişi Kocaeli'de hayata geçti.

Montella kendisine ve oyununa güvenen bir teknik adam. Sistemine, ikna edebildiği oyuncuları bulduğunda onu izlemek daha keyifli. Tıpkı adaşı Italiano gibi. Belki de onun Beşiktaş'a gelişi milli takımdaki Vincenzo'yu etkilemiştir.

İlk yarı Fransa'ya karşı ezilmeyen bir Türkiye izledik. İkinci yarı daha olgun bir kırmızı takım izlerken sahadaki Real Madridlilerden Mbappe tabelayı değiştirdi. Gücünü ve yeteneğini bilerek oynayan Türkiye, yine olmayan golcüsü ve atamadığı golle gala gecesinde kaybeden taraf oldu. Ama bu yenilgi, 2026 Arizona yazı mağlubiyetlerinden farklıydı. Oyunu deneyen, zorlayan, isteyen bir grup vardı sahada. Montella övgüsüne şu tezatı da yazalım. Suudi Ligi'nden agresif Merih yerine Upamecano gibi Bundesliga stoperi Ozan neden tercih edilmedi?

Pazartesi akşamı Bursa'da 2 kaybeden ülke oynayacak. Sampdoria'dan eski takım arkadaşı Montella ve Mancini'nin işleri zor. Futbolda 2021 İtalyan yazı olarak geçer... 2024'de Türkiye yazı. Gök mavililer aynı nehirde (2021 Avrupa Futbol Şampiyonu İtalya 2022 Dünya Kupasına katılamadı, teknik direktör Mancini'ydi) yıkanmayı tercih ederken, Türkiye şaşırtıcı ama doğru şekilde( Montella ile devam) istikrar ve güvenin peşinden gitmeyi seçti.