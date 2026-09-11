Şampiyonlar Ligi gecesi istifası

Fenerbahçe, 18 yıl sonra ait olduğu Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını oynadı. Rakip Roma'ydı. Avrupa'nın formda İtalyan takımı ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda attığı golle Fenerbahçe'yi uyandıran isim sol bek Archie Brown oldu. Kalan dakikaların özetini karşılıklı mücadele diye yazalım.

Oyuncular çalıştıklarının karşılığını aldığı için mutlu ve gururluydu. Peki böyle bir gecede Fenerbahçe camiasını ne şaşırtabilir?

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kimine göre beklenen, kimine göre isyan bayrağını açtığı istifa sözleri. "Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla istifa ettim" diyen İsmail Kartal sadece yönetime teşekkür etmedi.

4 lig maçında kaybedilen 6 puan, Asensio ile yaşanan güç savaşı, transferdeki fikir ayrılıkları, yerine teknik direktör arayışı iddiası, sosyal medya baskısı ve yönetim kurulundan beklediği desteği alamaması Kartal'ı istifaya götürdü.

İstifa kararını Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır'ın telefonuyla öğrenen Fenerbahçe'nin kendisi, başkan Aziz Yıldırım, geçmişte olduğu gibi tarihi canlı yayınlarından birine imza atarak sarı lacivertlilere seslendi. "Ben bırakana kadar İsmail Kartal takımın teknik direktörüdür" diyen Yıldırım, senaryosu yazılmamış filme yönetmen olarak şimdilik nokta koydu.

2 farklı karakterin Fenerbahçe'deki buluşması ya şampiyonlukla biter ya da hüsranla.