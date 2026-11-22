Bir yanda son 4 yılın şampiyonu...Diğer yanda o 4 yılda 7 teknik direktör, 3 başkan değiştiren takım.

Herkesin tespitleri, çözüm önerileri, radikal fikirleri, duygusal yaklaşımları var. Ama gerçek tek.

Süper Lig lideri Galatasaray kazanmaya devam ediyor. İç sahada 42 maçlık kaybetmeme serisi, 2-1 kazandıkları Samsunspor maçıyla geldi. Sezonun en iyileri Torreira ve Yunus'un golleri, Uğurcan Çakır'ın kurtarışları sarı kırmızılıları derbiye kayıpsız çıkaracak. Aston Villa maçı öncesinde ise bol bol uyarı sinyalleri veren bir takım izledik.

Cumartesi futbolunda sıra Kocaelispor-Fenerbahçe maçında. Saha dışında iki kardeş Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu, yeşil sahada rakip. Türkiye'de teknik direktör takımlarını sayacaksak Selçuk İnan'ın Kocaelispor'u ilk üçte.

Çorum deplasmanında kazanan 11'i bozmayan Emre Belözoğlu, bunun yanlış tercih olduğunu 45 dakika bitince anladı. Lukaku iç sahada zayıf bir rakip karşısında ilk tercih olabilir ama bu takımın kadrodaki öncelikli 9 numarası Muriqi'dir.

İsmail Yüksek'in pas hataları, Semedo'nun sıradan performansı, Oğuz'un gününde olmayışı, Greenwood'un rakip savunma tarafından etkisiz hale getirilmesi ilk yarıda öne çıkan notlardı.

Öne geçtiği maçta 2-1 geriye düşen sarı lacivertliler Greenwood'un repertuarına eklediği kafa vuruşu golüyle 1 puanı kurtardı. Ve 13. hafta geçilirken puan farkı 11'e çıktı.

Türk sporunda zirvede bırakmak çok zor. Tarihin gelmiş geçmiş en iyisi Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu kariyerlerini sıfır çekerek tamamladı. Acaba bir başka efsane için de mi aynı şey geçerli olacak?