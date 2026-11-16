Sergen Yalçın sabrı ve yaratıcılığı

Belçika ve Fransa maçları öncesinde basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın'ın tespitleri ve oyununa dair sözleri doğru. "Rakibe göre oyun formatı belirliyoruz." diyen Sergen Yalçın'ın bence en önemli ifadesi A Ligi'nde kalıp, bu seviyedeki takımlarla oynamamız gerektiğiydi.

İlk 30 dakikada verdiğimiz pozisyonlar normal, yakaladıklarımız ise şaşırtıcı derecede olumlu ama bitiremediğimiz toplar oldu. Hele İsmail Yüksek'in pozisyonu...Antrenmanda bu kadar kolay kaleciyle karşı karşıya kalamazdı.

Oyunda kaldığı 68 dakika içinde Can Uzun'un derin forvet veya sahte 9 gibi oynaması Fransa karşısında işe yaradı.

Barış Alper'in neden Belçika maçında sağ bek oynaması gerektiğini Fransa karşısında görmüş olduk.

Berke Özer konusu neydi? Kişisel veya başka bir sorun. Ama Milli Takım hırsların, egoların çatışacağı yer değil arkadaşlığın göstergesidir. Berke de kaleciliğini Avrupa'ya ve kişilere göstermiş oldu.

Abdülkerim'in kafa golü belki de Bizim Çocukları A Ligi'nde tutacak.

Fransız futbolunun önemli isimlerinden Lizarazu, Zidane'ın yeni oyun anlayışını yerleştirebilmesi için zamana ihtiyacı bulunduğunu kabul ediyor. Peki, beklentiler ve gerçekler konusunda Türk futbolu Sergen Yalçın kadar doğrucu, cesur ve sabırlı olabilecek mi? En başta kendisi...