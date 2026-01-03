Süper Lig'de şampiyonluk transferi

Bir numaram Beşiktaş’tan Fabian Ernst. 27 yaşındaki Alman, siyah beyazlıların oyununu 2 yönde de olgunlaştırdı. Oynadığı pozisyonu “ön libero belki de futboldaki en önemli mevkilerden” şeklinde anlatan Ernst, 16 maçta 2 gol attı. 2008-09 sezonunda Mustafa Denizli’nin futbolunda hücum savunma dengesinin mimarlığına soyunan Ernst, Yusuf Şimşek’e kariyerinin en özel yılını yaşattı belki de.

Beşiktaş’ın şampiyonluklarında isimlerini anmadan olmaz. Hücuma yönelik orta saha Federico Giunti(2002-03) yıllanmış bir İtalyan şarabı misaliydi. Hem sol açık hem de forvet Ryan Babel(2016-17) formunun zirvesine ulaştı.

Fenerbahçe’nin devre arası imzaları Beşiktaş’a oranla daha sükseli. Manchester City’ye 7 milyon euro ödeyen sarı lacivertlilerin transferi Nicolas Anelka olmuştu. Hollywood yıldızı edasındaki futbolcu 7 gole katkı sağlayıp Fenerbahçe’yi üst üste ikinci şampiyonluğa taşıyanlardan biriydi.

Şampiyonluk filmini bir sezon öncesine saralım. Cruzeiro’dan 500 bin euro’ya kiralanan Marcio Nobre’den kimse böyle bir performas beklemiyordu. Hava toplarındaki bitiriciği, teknikten ziyade gücü ve gol sevinçlerindeki hırsı...Nobre 18 lig maçında12 gol 2 asistle, 11 puan geriden gelip Beşiktaş’ın önünde zafere uzandıkları unutulmaz sezonda arşivdeki yerini aldı.

Kadıköy’e dair ilginç bir notla bitirelim. Fenerbahçe’nin son 2 şampiyonluğunda devre arası transferi olmadı.

2012-2013 sezonu ve Galatasaray diyelim. Rakipleri deyim yerindeyse taraftara oynayan transferler yaparken sarı kırmızılılar bambaşka bir deneyime imza attı ve attırdı.

Apoletlerinde 2 Şampiyonlar Ligi taşıyan Didier Drogba ile Wesley Sneijder, Ali Sami Yen ruhu ile tanıştı. Dönemin başkanı Ünal Aysal sezon başında pastayı Burak Yılmaz, Hamit Altıntop ve Umut Bulut ile hazırlayıp, pastanın çileklerini de Drogba-Sneijder ile süslemişti. Futbolcu olmak için doğmuş iki efsaneyi canlı izleyenler çok şanslı.

Son sırayı bir golcüye ayıralım. Şampiyon yapamadı takımını, gol kralı da olamadı ama bıraktığı etki bambaşkaydı. Samsunspor formasıyla attığı 8 gol, Karadeniz ekibini ligde tutmaya yetmedi. 2012-13 sezonun devre arasında son sıradan aldığı Akhisarspor’u 12 golle 11 galibiyete taşıdı ve kümede tuttu. Kim mi? Yunan golcü Theofanis Gekas.