Süper Lig'in derbi düdüğü

2025-2026 sezonunun resmi finaline hazır mıyız? Stadyumda, televizyonda, radyoda ve aklımızla, parmaklarımızla dışa vurduğumuz sosyal medyada.

Son yılın 3 şampiyonu 71 puanlı lider ve ev sahibi Galatasaray 4 puan farkla çıktığı derbinin rahat takımı(Avrupa Yakası dizisinin Burhan Altıntop'u).

Okan Buruk, kendi evinde 1 kez kazansa da toplam galibiyet sayısında üstün olduğu Fenerbahçe derbisine ilk kez çok düşünceli çıkacak. Rakiple puan farkı 4 ama oyun yok. İkinci yarılarda etkisiz bir takım. Ve oyuncuların standartlarına uzak performansları. Liverpool mağlubiyetinin yarattığı yıkımın izleri hala silinmedi. Belki de aklı hala doğru seçemediği ilk 11'de.

Şimdi kötü maçları unutturma, sezonu tek 90 dakikayla hatırlatma maçına hazır mı görme zamanı.

Ve "Solo il Gala" yani Victor Osimhen. Süper Lig'de son yılların "bir takımdan fazlası" sözünü hakeden tek futbolcu. Nijerya Dünya Kupası'nda yok ama derbi Osimhen için final maçı havasında geçecek.

Teknik Direktörden devam edelim. Şubat'ta bir basın toplantısında "Eylül ayında imza atarken bana bir belge imzalatıp, Şubat ayında bu halde deselerdi imzalardım. Siz de kabul ederdiniz" demişti. Fenerbahçe patronu Domenico Tedesco aynı sözü derbi öncesi yine söyler miydi yoksa el mi artırırdı?

Galatasaray Süper Kupa finali ve Trabzonspor lig deplasmanı analitik teknik adamın saha içindeki imza maçlarıydı. Ama taraftar onları mı hatırlar yoksa son dakikada yenilen gollerle kaybedilen maçları mı unutmak ister?

Uzun bir kariyer kendisini bekliyor ama o yolculuğu başlatacak veya değiştirecek maç işte geldi.

Gerçek Ederson'u görür müyüz? Kante kaç kişilik oynar? Talisca fark yaratır mı? Asensio uzaktan şut tuşuna basar mı? Kerem Aktürkoğlu ilk kez rakip çıkacağı eski evinde mental olarak güçlü kalabilecek mi?

2027 ile birlikte Formula 1, 5 yıl boyunca İstanbul'da olacak. Gaz sesinin büyüsüne hazır mıyız? Benim derbiden beklentim; tempo-gaz sesi, pilotaj-golcü veya oyuncu yeteneği ve pit stop stratejisi-teknik adam kararları.