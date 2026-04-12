Süper Lig'in süper futbolcuları

Fenerbahçe 6 hafta sürecek finalin ilk 90 dakikasında hata yapmadı. Kayserispor deplasmanında 4 farklı galibiyetle 3 puanı cebine koydu, daha da önemlisi rakibinin maçını rahat izleme psikolojisini ele geçirdi.

Kante, Beşiktaş maçında hiç koşmamış gibi koştu. Güçlenmesi ve takımını sahiplenmesi şampiyon bir karakterin temel özelliği.

Ederson 2 maçtır kalesini gole kapatırken, ilk şutları tutamıyor eleştirisini de sildi.

Talisca'yı bugüne kadar en iyi anlatan isim eski takım arkadaşı Oğuzhan Özyakup olmuştu. "80 dakika çekiyorduk onu ama 10 dakikada maçı kazandırıyordu" demişti. Kayseri deplasmanındaki Talisca tam buydu.

Domenico Tedesco ile bitirelim. "Önemli olan atak da beraber, savunma da beraber" dedi maç sonunda. Fenerbahçe eşik atlayacak veya şampiyon olacaksa Tedesco'nun sözlerini önce Samandıra'ya sonra da Ülker stadının soyunma odasına yazmalı.

Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 yendi. Olaitan'ın nerede oynamayacağını gördük...Jota Silva bu sezon üçüncü kez ligde 11 oynadı ve hep oynamalı...Oh'un çevresi ne kadar sayıca fazla olursa her takım arkadaşı için gol şansı o kadar artacak...ve Orkun Kökçü. İmza töreni'nde akıttığı gözyaşlarının hakkını veriyor.

Trabzonspor 6 maçlık kazanma serisiyle çıktığı Alanyaspor deplasmanında 2 puan bıraktı. Berabere kalabilirler ama akıllara tek bir soru geliyor: Onuachu yoksa bordo mavililer de mi yok?