Taraftar - Teknik Direktör - Başkan

Türkiye taraftar kültürünün baskın olduğu bir futbol ailesi topluluğu.

Siyah beyaz, sarı kırmızı, sarı lacivert, bordo mavi, yeşil beyaz, kırmızı ve beyaz renklerimizdir.

Skora göre duygularımızı yaşarız. Oyuna bakmayız. Yeri gelir kaybettik ama mücadele ettik diye avunuruz. Bir maçta Maradona olan yetenekli krampon diğer doksan dakika sonunda Nartallo, Maldonado veya Lukunku’dur gözümüzde.



Futbolcular bunlar, eti senin kemiği benim dönemi geçti mi acaba?



Sahte 9 numaralı kadrosuyla Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni 3-1 yenerken iki farklı yarı oynadı. Kontrolü vermediği ilk 45’te Kerem – Asensio ikilisi sahne aldı. Talisca skorlarına devam ediyor. Kaldığı süre için hiç görülmeyen Mourinho efekti ilk maçta Kante’den beklendi. Fransız zorlamadan oynadı, riske girmedi. Onun varlığı orta sahaya direnç ve sertlik kattı başta Guendouzi olmak üzere. Attığı 2 golle mentalini yukarıya çeken bir Kerem Aktürkoğlu geliyor mu?



Çaykur Rizespor evinde en çok yenildiği rakibi Galatasaray’a yine kaybetti. Barış Alper’in golü sonrası ilk yarının hakimi Recep Uçar’ın Rizespor olmuştu. Sahanın her yerinde rakibine cevap vermeye çalılan bir takım izledik. Ta ki Süper Lig’in son 3 yılını kapatan sarı kırmızılılar ın birlikte oynama momentumunu sergilemeye başlamasına kadar. Skor bir anda 3-0'a geldi. Lang’ın ilk 11’i garanti, düşünme sırası Buruk’ta.



Haftalar geçiyor ama Beşiktaş değişmiyor. Düzelcek mi? Cevap Sergen Yalçın’da. Işık var mı? Evet ama Yalçın’ın kendisini yenilemesi gerekiyor. Nasıl mı? Gökhan Sazdağ, Ersin Destanoğlu, Cengiz Ünder, Ndidi, Rıdvan ilk 11 tercihi olmamalı. Güney Koreli Oh, ilk maçta sınıfı geçti, çok da sevilecek ama futbol bir takım oyunu. Murillo doğru sağ bek ama Yalçın’ın keşkeleri ne kadar artarsa kulübe ve yönetim locası için maçlar kolay bitmeyecek.

Haftanın alkışı Trabzonspor’a. Samsunspor deplasmanında 3-0 kazanmak bir güç gösterisi. Onuachu, Muci ve Oulai üçlüsü çok formda. Samunspor ve Reis ilk kez kaos yaşıyor.



Başkan Yüksel Yıldırım’ın konuşmak hakkı ama Alman teknik adamın da fazlasıyla bazı hakları var.