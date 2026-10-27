Teknik direktörün kadar konuş

Derbiyi önce teknik direktörler belirler. İlk 11 tercihlerine baktığımızda birbiriyle oynama alışkanlığı fazla olan, orta sahayı domine eden, stoper uyumunu yakalayan, kanatları çalışan ve gerçek bir golcüye sahip Okan Buruk maça 1-0 önde başladı.

Sol bekini stoper oynatan, orjinal stoperini düşünmeyen, 1 gol atan forvetini ilk 11 yazan İsmail Kartal ise kendi kalesine gol attı. Devreyi şut çekemeyen ve her istatistikte sıfır çeken bir takımın teknik direktörü olarak da tarihteki yerini aldı.

İlk 15 dakika geride kaldığında sadece 4 isabetli pas yapan bir Fenerbahçe derbi tarihine geçti.

Böyle bir devrenin skoru Osimhen'in golleriyle 2-0 Galatasaray lehine yazıldı. İlk yarıda farkı önleyen kaleci Ederson oldu. Yokları oynayan Fenerbahçe karşısında olağan şekilde cesur bir sarı kırmızılı takım vardı. Bu gecede Batrakov ayakta alkışlandı. Oyundan çıkarken maskeli golcü Osimhen'den bile daha çok alkışlandı. Okan Buruk'un artık hücum reçetesi belli; Osimhen, Batrakov, Barış Alper ve Yunus.

“HOCANIN SAĞLIKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

İkinci yarının tek güzelliği İrfan Can Kahveci'nin röveşata golüydü. Taraftar ümitlense de 83'üncü dakikada sahanın en iyisi Kante'yi çıkarıp Vedat Muriqi'i sahaya sürerek çift forvete dönen İsmail Kartal istediğini alamadı. İstediği puan veya puanlar almaktı mutlaka ama basın toplantısında "Kaybettik, hep beraber nedenlere niçinlere girmeden önümüze bakıyoruz. Bu maçı kapattık." diyen bir hocanın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.

Maç başlamadan önce saha içinde yapılan konuşmanın amacını da sözlerini de merak ediyorum.

Maç sonunda yaşanan kavgaya gelince. Umarım herkes hakettiği cezayı alır.