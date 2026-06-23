Türkiye'den 2026 Dünya Kupası'na rüya gibi bir başlangıç

Gerçeğe ne kadar uzak bu yazdığım? Hiç değil, neden mi?

İtalyan Vincenzo Montella ile Hırvatistan maçında başlayan pragmatist ve sonuç odaklı futbol maalesef yokları oynadı.



Montella'nın en iyi maçlarını sayalım hemen. Hırvatistan deplasmanı, Almanya özel maçı, Euro 2024'teki Avusturya maçı, Macaristan ile Uluslar ligi play off finali ilk aklıma gelenler.

Avustralya ve Paraguay maçlarında taktı sen Montella'dan eser yoktu. Neden olmadığını kadere bağladı. Bu iki maça kadar futboluna saygı duyduğum İtalyan hoca için önünde iki seçenek var: ya kaderini yaşayacak ya da yeni bir kader yazacak.

Gelelim ay yıldızlı formayı giyen futbolculara. Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Can Uzun ve Kenan Yıldız dışında diğerleri standartlarına bile yaklaşamadı. Regista Hakan Çalhanoğlu'nun milli takım kariyeri boyunca akıllarda kaç maçı kaldı? Inter ile Türkiye arasında uçurum bu kadar çok olamaz?

Bizim Çocuklar kabul etmese de takım içinde gruplaşma olduğunu Arizona, Vancouver, San Francisco'da takip ettiğimiz antrenmanlarda gördük.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimi hatalı mı? Evet, kendisi de kabul etti. Bana göre en büyük hata, FIFA'nın belirlediği kamp yerini kabul etmek. Profesyonel bir ekiple iklim şartlarının futbolcuları maça çok daha iyi hazırlayacağı bir tesis başka bir şehirde seçilebilirdi. 45-50 derece sıcaklığa sahip Arizona'da antrenman saatinde bile sıcaklık 35 derecenin üstündeydi. Uğurcan ve Samet'in nefes alamadık sözleri bunun ispatı.

Her ülke Dünya Kupası'nda iz bırakmak için hayal kurar. Türkiye'nin bıraktığı iz suya yazı yazmak oldu.

Dünya Kupası'nın nasıl bir tecrübe olduğunu gördüler ve yaşadılar. Uluslar A Ligi, EURO 2028 elemeleri ve 2030 Dünya Kupası elemeleri bizi bekler. İsteyen maraton koşar isteyen de ABD maçıyla yaşar. Kader.