Türkiye'nin Dünya Kupası macerası

12 saatlik uçuş sonrası ilk adımlar. Şehir harika, ulaşım kolay, stat yakın. Tam bir futbol ortamı, her şey iç içe ve ulaşılabilir. Kanada'nın evsizlerini de unutmayalım!

İzmir'in sokaklarında gençliği bisikletle geçen biriydim. Şimdi şehrin turist ortamına kendimi kaptırdım. Pedal gücü, rüzgarın hızı, güneşin enerjisiyle jet lag kalmadı.

Milli Takım'ın Vancouver'daki ilk antrenmanı pozitif bir havada geçti. Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun Avustralyalı futbolcuların tecrübe açıklamasına, maç öncesi verdiği cevabı keşke sahada görebilseydik.

Kupanın eğlence olduğunu taraftarın enerjisiyle anlıyoruz. Şehir onlarla güzel.

Türk vatandaşlarının milli takıma destek yürüyüşündeki atmosfer bizi maç havasına soktu. Hem çalıştık hem de aralarında taraftar olduk. Maça gelince. Boşa geçen ilk 45 dakika. İlber Ortaylı'nın "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" kitabından esinlenerek Dünya Kupası'nda bir maç nasıl oynanmaz diyorum. 2-0'lık Avustralya mağlubiyetiyle artık forvetsizliği kanıksadık ama bu arenada sezonun en skorerleri Can Uzun'u hiç düşünmemek, Deniz Gül'ü son dakikalarda oyuna atmanın açıklaması yok. Bir de 2-0 gerideyken fark yememek için yapılan Salih Özcan ve Mert Müldür değişikliklerinin.

Vancouver'dan hüzünlü ayrıldık. Oranın avantajını, güzelliklerini Arizona'ya gidince anladık.

Kendi adıma en büyük ders: bu hayatı ERTELEME!!!

Vancouver gibi renkli gözlü, genç ve güzel bir şehirden çöl ortamına geçiş...bir tane bile Dünya Kupası işareti olmaz mı? Yok.

İlk gün çok zorluydu. Bir gece önce, uçak saatleri nedeniyle 1 saat uyumanın zorluğunu yaşadık. Çok yüksek sıcaklık. Ne kadar mı? 45-50 derece arası.

Paraguay maçı için geçtiğimiz Arizona'daki ilk antrenmanda futbolcular neredeyse birbirlerinin yüzüne bakmıyordu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun akbaba-sırtlan çıkışı kamptaki ve Türkiye'deki havayı daha da ısıttı. 5 golün üçünü ceza sahası dışından yiyen Uğurcan Çakır ve hiç oynamayan Samet Akaydin'in basın toplantısındaki "nefes alamıyoruz" ve "uykumu yeni oturttum" sözleri kamp tercihinin özeti oldu.

San Francisco'ya umut ve inançla gittik. Yaşadığımızsa tek kelimeyle çaresizlikti. Öfkeliydik, Güney Amerika'nın sert takımı Paraguay karşısında aldığımız 1-0'lık yenilgiyle elenmiştik. Avustralya maçının senaryosunu izledik. Takımın yavaş oyunu, sürekli yan pasla geçen dakikalar...Yabancı basının Türk Milli takımı analizlerinde fark yaratacak isim Kenan Yıldız'dı. Bizi sonuca götürecek ise oyunu belirli bölümlerde dikine ve hızlı oynamamızdı. Kenan'a 3 kişiyle savunma yapıldı. Ve biz oyunu açamadık. Rakiplerin fırsat verdiği kadar pozisyon bulduk.

62 şut ve kaderin ardından Arizona'ya son yolculuk. A Milli Takım bütün planlamasını en az çeyrek finale kadar yapmıştı. Bizim Çocuklarda moral, motivasyon ve iletişim sıfırdı.

Turnuva öncesi Los Angeles'a dair planlar çok farklıyken ortaya çıkan tablo yaz sıcağında kış güneşiydi. Milliler antrenmanlarını Los Angeles Galaxy'nin maçlarını oynadığı stadyumda yaptı. Futbolcular acaba David Beckham ve London Donovan heykellerini görmüş müydü? Oyuncular üzerindeki baskı ortadan kalkınca, kendi adıma ABD maçını kazanacağımıza emindim.

Levi's stadyumunda olduğu gibi Sofi stadında da maçları tribünden değil camekanlı odalarda bizlere izleten, maç atmosferinden yoksun bırakan FIFA'ya da sonsuz teşekkürler.

3-2 kazanmıştık. Vedanın hediyesi galibiyet olmuştu. Hakan ve Merih'in forma giymediği, Orkun ve Arda'nın sorumluluk nedir ve nasıl alınır dersi verdiği,hedefsiz bir final ve onur-gurur maçı izlemiştik.

Gelelim gerçeklere. Artık kendimizi dev aynasında görmeyi bırakalım. Ne bir galibiyetle şampiyon ne de bir yenilgiyle sonuncuyuz. Sportif yetenek olarak gücümüzün ve seviyemizin farkına varalım. Sporcusundan yöneticisine, her kademedeki insanların ayakları yere basmalı. Adamcılık yerine profesyonellik iş yapsın. Saygı duyduğum teknik direktör Vincenzo Montella da Dünya Kupası öncesindeki İtalyanlığına geri dönsün.