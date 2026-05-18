Yaz kararlarına hazır mıyız?

Hayatın altı veya üstü olacak illaki ama bunun için karar almak gerekir. Kim mi alacak kararı? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı. Ne karar mı alacak? Sergen Yalçın ile tamam mı devam mı kararını. Ne zaman? Hemen.

İkisinin de Beşiktaşlılığını kimse sorgulayamaz ama eleştirmek zorunda. Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyon yaparken başarıya açtı. Hep sahada kaldı, çalıştırdığı takımların oyunu ve oyuncuların seviyesi hep saygı gördü. İmza töreninde söz verdi ve şampiyon yaptı siyah beyazını. Şampiyonluk sezonu biterken Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın yanlış iletişimi ortak sevdaları Beşiktaş'ı 5 sezondur sıradan bir takım haline getirdi. O dönemin kararı başarı getirmedi aksine onlarca teknik direktör ve başkanı küle çevirdi.

Şimdi Sayın Adalı'nın önünde aynı karar defteri. Başkan ve teknik direktör aynı dilde konuşmak zorunda. Hocanın mavi gözlerinde "asla pes etme" ışığı varsa sorun yok. Taraftar isterse bırakırım demek en kolayı. Zor olan yenilenmek, futbola odaklanmak, oyuncularla iletişim kurmak, şikayet ederken çözüm üretmek. Aksi halde ne motorlar maviliklere sürülecek ne de şampiyonluk şarkıları söylenecek.

Galatasaray ikinci kez 4 senelik şampiyonluk serisine imza attı. En büyük alkış Başkan Dursun Özbek'e. Bu kadronun mimarı kendisidir. [null]23 Mayıs'ta yeni yönetimiyle 2 yıllığına daha Galatasaray'ı yönetmeye, hayallerine yaklaştırmaya çalışacak. Sözleşmesi 2 yıl daha uzatılacak Okan Buruk'u zor bir yaz tatili bekliyor. Geride kalan sezondaki bireysel ve takım hatalarını analiz edip, transferlere çalışacak. Ve şampiyon da bu sezonun adı Uğurcan Çakır'dır. Liverpool'dan 4 gol yedi ama o takım ayağa kalktıysa, kariyerinin ikinci şampiyonluğunu kazanan Uğurcan'ın hakkını teslim edelim.