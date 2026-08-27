18 yıl sonra gelen mucize: Fenerbahçe yeniden Avrupa’nın büyük sahnesinde

Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyet biraz böyle bir geceydi. Sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kaldı.

Son kez 2008-09 sezonunda bu sahnede yer alan Fenerbahçe, aradan geçen uzun yılların ardından Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonuna geri döndü.

18 yıl...

Futbolda çok uzun bir zaman.

O gün Fenerbahçe'nin formasını giyen bazı oyuncular bugün teknik direktörlük yapıyor. O dönemin çocukları şimdi kendi çocuklarını tribüne getiriyor.

Futbolcular değişti.

Teknik direktörler değişti.

Stadyumlar, kadrolar, futbolun kendisi değişti.

Ama Şampiyonlar Ligi'ne duyulan özlem değişmedi.

Belki de bu yüzden Lyon'daki galibiyetin anlamı skordan daha büyük.

Çünkü Fenerbahçe yıllardır Avrupa'nın en büyük sahnesine çıkmak için uğraşıyordu. Defalarca elemelerde takıldı, umutlandı, yeniden başladı.

Her elenişin ardından aynı cümle söylendi:

“Bir dahaki sezon.”

Sonunda o sezon geldi.

Üstelik kolay bir yoldan değil.

Lyon gibi Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden birini deplasmanda yenerek.

Fenerbahçe'nin hikâyesinde Avrupa'nın ayrı bir yeri var. 2007-08 sezonunda yaşanan çeyrek final serüveni hâlâ hafızalarda. Sevilla karşısındaki unutulmaz tur, Chelsea ile oynanan çeyrek final...

O dönem Fenerbahçe, Avrupa'da sadece maç kazanmıyordu.

Kendisine inanan bir takım görüntüsü veriyordu.

Şimdi önünde yeni bir sayfa var.

Ama geçmişin hatıralarıyla yeni bir hikâye yazmak arasında önemli bir fark bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'ne kalmak büyük başarı.

Fakat asıl mesele şimdi başlıyor.

Çünkü bu turnuva kimseye geçmişte ne yaptığınızı sormuyor.

Her maç yeniden başlıyor.

Rakibin forması, bütçesi ya da geçmişi ne olursa olsun sahaya çıktığınız anda bütün hikâyeler sıfırlanıyor.

Fenerbahçe'nin de artık yapması gereken bu.

18 yıllık hasreti kutlamak ama 18 yılın ağırlığını omuzlarında taşımamak.

Çünkü bazen uzun süre beklenen bir şeye kavuşmak, insanı asıl sınavdan uzaklaştırabilir.

Fenerbahçe için bu sezonun Avrupa hikâyesi artık “Şampiyonlar Ligi'ne döndük” cümlesinde bitmiyor.

Tam tersine orada başlıyor.

Belki yıllar sonra bu sezonu hatırladığımızda Lyon deplasmanındaki 2-1'lik skor önemli bir ayrıntı olarak kalacak.

Belki daha büyük geceleri konuşacağız.

Belki yeni kahramanların isimleri bu geceden sonra yazılacak.

Ama ne olursa olsun, 26 Ağustos 2026 gecesinin Fenerbahçe tarihindeki yeri ayrı olacak.

Çünkü bazı bekleyişler vardır.

Bittiğinde sadece bir kapı açılmaz.

İçinizde ne kadar özlediğinizi de anlarsınız.

Fenerbahçe 18 yıl sonra o kapıdan yeniden geçti.

Şimdi mesele, içeride ne kadar kalacağı.