Başarı bittiğinde taraftar neden kalır?

Asıl sadakat, başarı ortadan kaybolduğunda ortaya çıkar. Kupalar kazanılırken herkes taraftardır.

Forma satılır, marşlar daha yüksek söylenir, zaferler sahiplenilir.

Ama bir gün skor tabelası susar.

Şampiyonluk hayalleri ertelenir, umutlar bir sonraki sezona bırakılır.

İşte o an, futbolun en gerçek sorusu ortaya çıkar:

Neden hâlâ buradayız?

Çünkü taraftarlık, kazanmayı sevmekten çok daha fazlasıdır.

Taraftarlık, bir alışkanlık değil; bir kimliktir.

Bir takımın başarısı bittiğinde, aslında sadece sportif bir dönem kapanır.

Ama taraftar için kulüp, hâlâ aynı sokaktır, aynı anıdır, aynı sestir.

Çocukken ilk kez gidilen stadyum,

babayla paylaşılan bir maç,

arkadaşlarla yaşanan bir deplasman yolculuğu…

Bunlar kupayla ölçülmez.

Başarı gittiğinde kalan şey, işte bu hatıralardır.

Modern futbol, her şeyi sonuç odaklı anlatır.

Kazanamıyorsan değersizsin, rekabet edemiyorsan geride kalmışsındır.

Ama taraftar bu denklemle hareket etmez.

Çünkü onun bağlılığı matematikle değil, duyguyla kuruludur.

Bir takım kaybettiğinde taraftar vazgeçmez; aksine daha fazla sahiplenir.

Çünkü kayıp anları, ortak bir kader duygusu yaratır. “Biz” olma hissi tam da burada güçlenir.

Başarıdaysan yalnız değilsindir. Ama başarısızken yanında kalanlar, o kulübün gerçek hikâyesini taşır.

Bu yüzden bazı tribünler, en karanlık dönemlerde bile doludur.

Çünkü oradaki insanlar, sadece galibiyet alkışlamaz. Onlar direnç gösterir, bekler, sabreder.