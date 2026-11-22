Beşiktaş için Galatasaray randevusu yaklaşırken gündemin merkezinde üç puan var. Siyah-beyazlıların derbi öncesinde Konyaspor deplasmanında alacağı sonuç, yalnızca puan tablosunu değil, bir sonraki haftaya taşıyacağı ruh halini de belirleyecek.

Derbiye iyi bir sonuçla gitmek, futbolun en önemli psikolojik avantajlarından biri. Büyük maçlarda özgüven, saha içindeki kararları da etkileyebiliyor. Oyuncular daha cesur davranıyor, takımın enerjisi yükseliyor ve tribünlerin beklentisi farklı bir noktaya taşınıyor.

Beşiktaş'ın şimdi ihtiyacı olan da bu enerjiyi yakalamak.

Galatasaray karşılaşmasının ağırlığı elbette farklı. Ancak Konyaspor maçını yalnızca derbi öncesindeki bir hazırlık gibi görmek de doğru olmaz. Süper Lig'de her puanın değer taşıdığı bir dönemde, siyah-beyazlıların önceliği kendi oyununu sahaya yansıtmak ve yarışın içinde kalmak.

Büyük maçlara hazırlanmanın en iyi yolu, önce önündeki maçı kazanabilmek.

Beşiktaş'ın son haftalarda yakalamaya çalıştığı istikrar açısından bu karşılaşma önemli bir fırsat. Takımın oyun içindeki sürekliliği, savunma ve hücum arasındaki bağlantısı, zor anlarda gösterdiği reaksiyon derbi öncesinde daha fazla önem kazanacak.

Üstelik Galatasaray karşılaşmaları, Beşiktaş için yalnızca üç puanlık mücadeleler değil. Bu maçlar camianın sezon içindeki heyecanını, beklentisini ve motivasyonunu doğrudan etkiliyor. Derbi öncesinde kazanmak, bu atmosferi daha güçlü bir şekilde hazırlayabilir.

Fakat bunun yolu büyük sözlerden değil, sahadaki işten geçiyor.

Konyaspor karşısında alınacak bir galibiyet, Beşiktaş'ın derbiye daha sağlam bir zeminde çıkmasını sağlayabilir. Takımın önündeki hedef, rakibinin ne yaptığına bakmadan kendi oyununu geliştirmek ve puan kayıplarını mümkün olduğunca azaltmak.

Derbi haftası geldiğinde bütün gözler Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasına çevrilecek. Ancak o günün hikayesi, bu hafta alınacak sonuçla şekillenmeye başlayacak.

Beşiktaş için derbiye giden yol, önce üç puandan geçiyor.

Büyük maçların heyecanı başka, öncesindeki sorumluluk başka. Siyah-beyazlıların şimdi yapması gereken, derbiyi düşünürken Konyaspor karşısındaki hedefini unutmamak.

Çünkü derbiye umutla gitmenin en güzel yolu, o umudu önce sahada kazanmak.