Bir maçı neden bazen sadece hatırlamak isteriz?

Çoğu zaman maçın kendisini değil, etrafındaki duyguyu hatırlarız. Belki eski bir televizyonun karşısında oturuyorduk.



Belki yanımızda artık hayatta olmayan biri vardı. Belki de çocukluğun o kaygısız günlerinden bir akşamdı. Maç bitti, yıllar geçti, hayat değişti. Ama o akşam hafızamızın bir köşesinde kalmaya devam etti.

Çünkü futbol bazen bir spor olmaktan çıkar. Bir zamana dönüşür. İnsan yaş aldıkça bunu daha iyi anlıyor. Eskiden sevdiğimiz maçları yeniden açıp izlemek istememizin nedeni çoğu zaman futbol değil. O günlere kısa bir yolculuk yapma isteği.

Belki aynı heyecanı bulamayacağımızı biliyoruz. Belki o golü izlediğimizde eskisi kadar sevinmeyeceğimizi de. Ama yine de açıyoruz. Çünkü aslında aradığımız şey skor değil. Kendimiziz.

Futbolun diğer sporlardan ayrıldığı noktalardan biri de burada başlıyor. Bir maçı sadece izlemezsiniz. Onun içinde yaşarsınız.



O günkü ruh hâliniz, bulunduğunuz şehir, hayatınızdaki insanlar, hatta pencereden gelen hava bile o maçın bir parçası olur.

Bu yüzden bazı karşılaşmalar hafızada büyür. Belki aslında çok kaliteli değillerdir. Belki futbol açısından unutulmaz bile sayılmazlar. Ama bizim hikâyemizin içine denk geldikleri için özel kalırlar.

Modern futbol her şeyi ölçmeye çalışıyor. Koşu mesafeleri, pas yüzdeleri, beklenen gol değerleri... Ama hiçbir veri, bir insanın yıllar sonra neden belirli bir maçı hatırladığını açıklayamaz.

Çünkü futbolun en güçlü tarafı rakamlarda değil, iz bıraktığı anlarda saklıdır. Bazen bir mağlubiyet bile yıllarca akılda kalır. Çünkü o gün kaybedilen şey sadece maç değildir. Bir umut, bir hayal, bir bekleyiştir.

Bazı galibiyetler de kupalardan daha değerlidir. Çünkü o an paylaşılan mutluluk, sonucun önüne geçmiştir. Belki de bu yüzden insanlar yıllar boyunca aynı takımı tutmaya devam ediyor.

Başarı için değil. Hatıralar için. Biriken yıllar için. Kendilerinden bir parça buldukları o hikâye için. Sonuçta futbolun en büyük gücü kupalar olmayabilir. Belki de en büyük gücü, insanın hayatının farklı dönemlerine sessizce eşlik etmesidir.

Ve yıllar sonra dönüp baktığımızda, bazı maçları yeniden yaşamak istememizin nedeni de budur. Skoru hatırlamak için değil. Kendimizi hatırlamak için.