Fenerbahçe için şimdi ayağa kalkma zamanı

Fenerbahçe için Aston Villa deplasmanı böyle bir geceydi. Villa Park’ta alınan 6-0’lık mağlubiyet, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda ağır bir darbe oldu. Ancak bir maçın sonucu, koca bir sezonun nasıl geçeceğini tek başına belirlemez.

Şimdi Fenerbahçe’nin önünde daha önemli bir sınav var: Yeniden ayağa kalkmak.

Futbolun doğasında inişler ve çıkışlar var. Bazen ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın, işler planladığınız gibi gitmez. Bir hata diğerini getirir, takımın dengesi bozulur ve maçın içinde yeniden tutunmak zorlaşır. Aston Villa karşısında yaşananları da geride bırakmanın yolu, yalnızca skoru unutmaya çalışmaktan değil, bu geceden doğru dersleri çıkarmaktan geçiyor.

Üstelik Fenerbahçe'nin bunu başarabilecek bir nedeni var. Bu takımın önünde hâlâ oynanacak maçlar, kazanılacak puanlar ve taraftarına yeniden umut verebileceği fırsatlar bulunuyor.

Şimdi kimsenin geçmişteki başarıları hatırlatmasına ya da gelecekle ilgili büyük sözler vermesine gerek yok. İhtiyaç duyulan şey daha sade. Sahaya çıktığında birbirine güvenen, mücadeleden kopmayan ve zor anlarda arkadaşının açığını kapatan bir takım.

Çünkü taraftar, her maçın kazanılmasını bekleyebilir ama futbolda yenilginin de bulunduğunu bilir. Beklentisi, takımının zorlandığı anlarda bile mücadeleyi bırakmamasıdır. Fenerbahçe'nin yeniden güven kazanması da tam burada başlayacak.

Bazen bir galibiyet bütün havayı değiştirir. Soyunma odasındaki enerji, tribündeki umut ve sahadaki özgüven yeniden yükselir. Bunun için büyük cümleler kurmaya gerek yok. Bir sonraki maçta gösterilecek doğru bir reaksiyon, atılacak kararlı bir adım ve kazanılacak üç puan, toparlanmanın ilk işareti olabilir.

Elbette Aston Villa karşısındaki ağır yenilgi bir anda silinmeyecek. Fakat futbolda geçmişi değiştirmek mümkün değil, ona verilecek cevabı değiştirmek mümkün.

Fenerbahçe'nin şimdi ihtiyacı olan da bu.

Ayağa kalkmak, hiç düşmemiş gibi davranmak değildir. Düştükten sonra yeniden yürüyebilmektir.

Sarı-lacivertliler için yeni bir sayfa açma zamanı. Bu sayfanın nasıl yazılacağını ise açıklamalar değil, sahadaki mücadele belirleyecek.

Çünkü Fenerbahçe'nin önünde hâlâ bir yol var. Önemli olan, o yolda yeniden omuz omuza yürüyebilmek.