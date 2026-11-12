Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için ikinci perde

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönüşü de böyle bir karar.

Sarı-lacivertli formayı yıllarca taşıyan, kaptanlık yapan, sportif direktörlük görevini üstlenen ve daha önce teknik direktör olarak takımın başında bulunan Belözoğlu, şimdi çok daha farklı bir tecrübeyle yeniden Kadıköy'de.

İlk döneminde yalnızca 10 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kısa sürdü ama Fenerbahçe taraftarının hafızasında yer edindi. Şimdi önünde çok daha uzun ve kapsamlı bir sınav bulunuyor.

Aradan geçen yıllarda Belözoğlu da değişti. Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da edindiği deneyimler, teknik direktörlük anlayışına yeni parçalar ekledi. Futbolculuk dönemindeki liderliği, bu kez saha kenarında başka bir sorumlulukla karşılık bulacak.

Ancak Fenerbahçe'ye dönüşünün en önemli tarafı, geçmişteki Emre Belözoğlu'nu yeniden sahaya çıkarmak değil. Yeni bir Emre Belözoğlu ortaya koyabilmek.

Nitekim imza töreninde de bu değişime dikkat çekti. Kendini geliştirdiğini, daha farklı bir tecrübeyle döndüğünü ve camianın beklentilerinin farkında olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin bugün ihtiyacı olan şeylerden biri de tam olarak bu. Takımın potansiyelini ortaya çıkaracak, oyuncularla güçlü bir bağ kuracak ve camianın enerjisini ortak bir hedefte buluşturacak bir futbol aklı.

Belözoğlu'nun önündeki en büyük görevlerden biri, bu birlikteliği sağlamak olacak.

Çünkü Fenerbahçe'de başarı yalnızca kadro kalitesiyle ölçülmüyor. Taraftarın beklentisi, kulübün ağırlığı ve şampiyonluk özlemi de her kararın üzerinde hissediliyor. Böyle bir ortamda teknik direktörlük yapmak, sadece doğru kadroyu seçmekten çok daha fazlasını gerektiriyor.

Emre Belözoğlu bu baskıyı yabancı bir yerden tanımıyor. Yıllarca formasını giydiği, kaptanlığını yaptığı kulübün ne anlama geldiğini biliyor. Fakat bu kez duyguların yanında sabır, planlama ve sonuç alma zorunluluğu da var.

Liverpool galibiyetiyle yükselen umutların korunması da bu açıdan önemli. Fenerbahçe'nin Avrupa'da yakaladığı enerjiyi lig yarışına taşıması, yeni teknik direktörün önündeki ilk hedeflerden biri olacak.