Fenerbahçe’de seçim: Sadece başkan mı değişecek, yoksa futbol aklı mı?

Bugün camianın asıl tartıştığı şey isimlerden daha büyük:



Fenerbahçe nasıl yönetilmeli?

Son yıllarda sarı-lacivertli kulüp, büyük yatırımlar yaptı. Yıldız transferler geldi, teknik direktörler değişti, kadrolar yenilendi. Ama buna rağmen taraftarın zihnindeki o temel soru kaybolmadı:



“Neden hâlâ tam anlamıyla istikrar sağlanamıyor?”

İşte seçim atmosferini güçlü yapan da bu duygu.

Fenerbahçe taraftarı artık yalnızca transfer vaatleri duymak istemiyor. Sahada sürdürülebilir bir yapı, kulüpte net bir futbol aklı görmek istiyor. Çünkü modern futbolda başarı, sadece büyük isimlerle değil, doğru organizasyonla geliyor.

Bugünün futbolunda başkan figürü eskisinden daha farklı bir yerde duruyor. Artık yalnızca ekonomik güç ya da popülerlik yeterli değil. Kulübün sportif vizyonunu belirleyen, kriz anlarını yöneten, sabırla süreç inşa edebilen bir yapı gerekiyor.

Fenerbahçe’nin son yıllardaki en büyük problemi belki de tam burada ortaya çıktı:



Sürekli yeniden başlamak.

Her sezon yeni umutlar, yeni teknik adamlar, yeni projeler… Ama futbol, sürekli sıfırlanan bir oyun değil. Başarı bazen transferle değil, devamlılıkla gelir.

Bu yüzden yaklaşan seçim, yalnızca kimin kazanacağıyla ilgili değil. Asıl mesele, hangi anlayışın kazanacağı.

Taraftar artık kısa süreli heyecanlardan çok, uzun vadeli güven duygusunu arıyor. Çünkü beklenti büyüdükçe, sabır azalıyor, sabır azaldıkça da kulüpler kendi kimliğini bulmakta zorlanıyor.

Fenerbahçe gibi büyük camialarda seçimler her zaman duygusaldır. Geçmiş başarılar konuşulur, güçlü söylemler öne çıkar, büyük hedefler çizilir. Ama günün sonunda sahada belirleyici olan şey, ne kadar yüksek sesle konuşulduğu değil, kurulan yapının ne kadar sağlam olduğudur.

Bu nedenle Fenerbahçe’nin önündeki seçim, sadece yeni bir dönemin başlangıcı olmayabilir. Belki de kulübün uzun süredir aradığı futbol aklını bulup bulamayacağının testi olacak.

Çünkü büyük kulüpler bazen kupaları değil, önce kendi yönünü kaybeder.

Ve yönünü bulan kulüp, er ya da geç yeniden zirveye yaklaşır.