Fenerbahçe’de Tedesco kararı: Sorun teknik direktör müydü, sabır mı?

Beklenti yükselir, sonuç gecikir ve çözüm olarak ilk adres kulübe olur.

Peki gerçekten sorun teknik direktör müydü?

Tedesco, kariyeri boyunca modern futbolu benimseyen, oyun disiplini yüksek, organizasyon odaklı bir teknik adam olarak biliniyor.

Sahaya koymak istediği yapı belli; Kontrollü oyun, kompakt takım, planlı hücum.

Ama Türkiye’de işler çoğu zaman planla değil, anla ölçülür.

Bir teknik direktörün başarısı sadece sistemle değil, bulunduğu ortamla da ilgilidir. Ve Fenerbahçe gibi yüksek baskı altında yaşayan bir kulüpte, zaman çoğu zaman en kıymetli ama en az bulunan şeydir.

Burada asıl mesele şu:

Bir teknik direktöre gerçekten ne kadar süre tanınıyor?

Modern futbolda başarı artık hızla isteniyor. Sabır, yerini beklentiye, süreç, yerini sonuca bırakıyor. Bu da teknik direktörleri uzun vadeli planlardan çok, kısa vadeli çözümlere zorluyor.

Oysa bir oyun kimliği oluşturmak zaman ister. Bir takımın refleks kazanması, oyuncuların sisteme alışması,

sahadaki kararların otomatikleşmesi…

Bunlar haftalarla değil, aylarla ölçülür. Tedesco’nun ayrılığı bu açıdan sadece bir isim değişikliği değil, aynı zamanda bir yaklaşımın devamı gibi görünüyor.

Futbolda teknik direktör değiştirmek en kolay karardır. Çünkü görünür olan odur. Ama asıl zor olan, sabır göstermektir.

Fenerbahçe’nin sorunu belki de bir teknik direktörden daha fazlasıydı: İstikrar.

Her yeni başlangıç, beraberinde umut getirir. Ama sık sık yapılan başlangıçlar, bir süre sonra yön duygusunu kaybettirir.

Tedesco gider, bir başkası gelir. Ama eğer beklenti–sabır dengesi değişmezse, hikâye de çok değişmez.

Futbol bazen çok basit bir gerçeği tekrar hatırlatır. Başarı sadece doğru kararı vermekle değil, o kararın arkasında ne kadar durduğunla ilgilidir.

Fenerbahçe yeni bir sayfa açtı. Ama asıl soru hâlâ aynı:

Bu kez gerçekten devam edilebilecek mi, yoksa bir sonraki değişimin zamanı mı sayılıyor?