Fenerbahçe’de yeniden İsmail Kartal dönemi

Fenerbahçe’de İsmail Kartal döneminin yeniden başlaması duygulara yansıdı. Çünkü bu tercih yalnızca saha kenarına geçen bir teknik direktörden ibaret değil. Aynı zamanda kulübün yeniden tanıdığı bir sese, bildiği bir karaktere yönelmesi.

Türk futbolunda büyük kulüpler genellikle çözümü uzakta aramayı sever. Yeni isimler, yabancı teknik adamlar, büyük projeler…

Ama bazen taraftarın aradığı şey daha karmaşık futbol cümleleri değil, daha tanıdık bir aidiyet hissidir.

İsmail Kartal’ın Fenerbahçe ile kurduğu ilişki tam olarak burada farklılaşıyor.

Çünkü o, bu kulüpte sadece görev yapan biri gibi görülmüyor. Daha çok camianın içinden çıkan, kulübün ruhunu bilen bir figür gibi algılanıyor.

Bu da ona yönelik bakışı değiştiriyor.

Elbette modern futbolda duygular tek başına yeterli değil. Taraftar artık yalnızca mücadele değil, oyun da görmek istiyor. Sadece aidiyet değil, istikrar da bekliyor.

Ama futbolun tamamen rasyonel bir oyun olduğunu düşünmek de büyük hata olur.

Çünkü bazı teknik direktörler taktikleriyle, bazıları ise kulüple kurduğu bağ sayesinde güç kazanır.

İsmail Kartal ikinci gruba daha yakın bir isim.

Onun dönüşü biraz da Fenerbahçe’nin son yıllarda kaybettiği sakinliği yeniden araması gibi.

Çünkü büyük kulüplerde bazen en büyük problem sistem eksikliği değil, sürekli değişimdir.

Her sezon başka bir hikâye başlıyor. Başka bir teknik adam, başka bir oyun planı, başka bir umut…

Bir süre sonra kulüp sadece kadrosunu değil, yön duygusunu da kaybetmeye başlıyor.

İsmail Kartal tercihi bu açıdan “yenilik” değil, bir denge arayışı gibi duruyor.

Taraftarın önemli bir bölümü neyle karşılaşacağını biliyor. Bu da modern futbolda küçümsenmeyecek bir avantaj.

Çünkü bugün futbol sadece başarı baskısıyla değil, kaosla da mücadele ediyor.

Ve bazen insanlar mükemmeli değil, güven duygusunu tercih ediyor.

Asıl soru ise şimdi başlıyor:

Fenerbahçe bu kez gerçekten bir hikâyeyi devam ettirebilecek mi?

Çünkü geri dönmek futbolda her zaman romantik görünür.