Genç yıldızlar neden çabuk sönüyor?

Her sezon yeni isimler parlıyor. 17 yaşında sahneye çıkanlar, 18’inde manşetlere taşınanlar, 19’unda “geleceğin en iyisi” ilan edilenler…

Ama aynı isimlerin bir kısmı, birkaç yıl içinde sessizce kayboluyor. Beklenen zirveye ulaşamadan, konuşulmamaya başlıyor.

Peki neden?

Sorun yetenekte değil. Sorun, hızda. Modern futbol, oyuncuları keşfetmekle yetinmiyor, onları hızla yukarı çekiyor. Bu yükseliş çoğu zaman doğal bir gelişim süreci değil, hızlandırılmış bir vitrin.

Bir oyuncu henüz kendini tanımadan, dünyanın onu tanıması isteniyor. Bu noktada en büyük baskı başlıyor.

Genç bir oyuncu için futbol sadece sahadaki performans değildir artık. Sosyal medya, transfer söylentileri, beklenti, eleştiri… Hepsi aynı anda hayatına girer.

Bir maç iyi oynadığında göklere çıkarılır, birkaç maç kötü gittiğinde hızla sorgulanır. Bu dalgalı ortam, istikrardan çok stres üretir.

Oysa gelişim, sabır ister. Hata yapma alanı ister. Zaman ister.

Ama modern futbolda hata lüksü küçüldü. Genç oyuncular “öğrenen” değil, “hemen katkı vermesi gereken” bireyler olarak görülüyor. Bu da onları doğal gelişim çizgisinden uzaklaştırıyor.

Bir diğer mesele de yönlendirme.

Erken başarı, beraberinde büyük kararlar getirir. Yanlış transferler, uyumsuz sistemler,

oyuncunun karakterine uymayan roller…

Genç bir oyuncu doğru ortamı bulamazsa, yeteneği olsa bile kaybolabilir. Çünkü futbol sadece bireysel performans değil doğru bağlamın oyunudur.

Bir de görünmeyen taraf var: Zihinsel dayanıklılık. Genç yaşta başarıya ulaşan oyuncu, henüz başarısızlıkla tanışmamış olabilir. İlk düşüşte ne yapacağını bilemez. Kendini yeniden inşa etmek, en az zirveye çıkmak kadar zordur.

Bu yüzden bazı kariyerler hızlı başlar, ama aynı hızla yavaşlar.

Peki çözüm ne?

Belki de genç oyuncuları “yıldız” ilan etmeyi bırakmak. Onları bir sonuç olarak değil, bir süreç olarak görmek.

Her parlayan yeteneği zirveye taşımak yerine, onun orada kalabilmesi için zaman tanımak.

Çünkü futbol, sadece parlamayı değil, yanmaya devam etmeyi gerektirir.

Genç yıldızlar neden çabuk sönüyor?

Çünkü çok erken yanıyorlar.