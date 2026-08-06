Kaybetmeyi unutanlar, kazanmayı da unutuyor

Tribün değişmez, forma değişmez, arma değişmez ama bakışlar değişir. Çünkü başarı, sporda en kısa ömürlü duygulardan biridir.

Son yıllarda dikkat çeken başka bir durum var.

Kaybetmeye tahammülümüz giderek azalıyor.

Bir maç kaybediliyor ve hemen sorumlular aranıyor. Teknik direktör tartışılıyor, oyuncuların karakteri sorgulanıyor, yönetimin geleceği konuşuluyor. Oysa bazen bir maç, yalnızca bir maçtır.

Her yenilginin büyük bir kriz olduğu düşüncesi, galibiyetlerin de değerini azaltıyor.

Çünkü başarı, biraz da zorlukla anlam kazanır.

Hiç tökezlemeyen bir takımın hikâyesi etkileyici değildir. Asıl iz bırakanlar, düştükten sonra ayağa kalkabilenlerdir.

Spor tarihine baktığınızda bunu defalarca görürsünüz.

Şampiyonluk kupaları kadar unutulmayan geri dönüşler vardır. İnsanlar bazen kazanılan finali değil, vazgeçilmeyen sezonu hatırlar.

Belki de bunun nedeni çok basit.

İnsanlar kusursuzluğu değil, mücadeleyi sever.

Kendilerinden bir parça buldukları hikâyeleri sahiplenir.

Bir takım son düdüğe kadar oyunun içinde kalıyorsa, taraftar da onun yanında kalır. Çünkü insanlar skordan önce niyeti görür.

Bugün futbola dair en büyük yanılgılardan biri, her sorunun anında çözülmesi gerektiğine inanmak.

Oysa iyi oyun da, güçlü karakter de zaman içinde oluşur.

Bunun kısa yolu yok.

Ne transfer döneminde bulunur ne de bir basın toplantısında açıklanır.

Sahada yavaş yavaş inşa edilir.

Belki de bu yüzden spor, hayata en çok benzeyen alanlardan biri.

Her zaman kazananlar değil, kaybettikten sonra nasıl davrandığını bilenler yoluna devam eder.

Bir mağlubiyet kimseyi başarısız yapmaz.

Ama her yenilgiyi felaket gibi görmek, başarıyı da sıradanlaştırır.

Çünkü sporun güzelliği, hiç kaybetmemekte değil, kaybetmenin insanı değiştirmesine izin vermemektedir.

Kupalar bir gün müzeye kaldırılır.

Skorlar istatistiklere dönüşür.

Ama mücadele, hafızada kalır.

Ve bazen bir takımın en değerli galibiyeti, aslında kaybettiği günlerde verdiği karakter sınavıdır.