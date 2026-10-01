Milli Takım için artık başka bir sahne var

Kulüp futbolunda kötü bir maçın telafisi birkaç gün sonra gelir. Milli takımda ise bazen aylar beklersiniz. Sonra 90 dakika gelir ve o 90 dakika, herkesin hafızasında yer eder.

Türkiye şimdi böyle bir dönemin içinde.

2026 Dünya Kupası'nın ardından Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele ediyor. Karşısında Fransa, İtalya ve Belçika gibi Avrupa'nın önemli futbol ülkeleri var.

İlk iki maçta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 kaybedildi. Skorlar elbette önemli. Ancak bu maçların Türkiye açısından başka bir anlamı daha var: Milli takım artık kendisini en üst seviyede sınamak zorunda.

Çünkü o seviyede rakip size daha az zaman veriyor. Hataları daha hızlı cezalandırıyor. Oyunun temposu yükseliyor.

Türkiye'nin de bu tempoya alışması gerekiyor.

Kadrodaki genç isimler bu sürecin en önemli parçalarından biri. Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi oyuncuların yanında Hakan Çalhanoğlu gibi tecrübeli isimler bulunuyor. Fakat iyi futbolcuları aynı formanın altında buluşturmak, tek başına iyi bir takım yaratmaya yetmiyor.

Asıl mesele, bu oyuncuların birlikte nasıl bir oyun ortaya çıkaracağı.

Burada biraz sabra ihtiyaç var.

Çünkü milli takımın geleceğini tek bir galibiyet ya da mağlubiyet belirlemeyecek.

Türkiye'nin uzun zamandır beklediği şey, büyük turnuvalara yalnızca katılmak değil, o seviyenin içinde kalabilmek.

Şimdi bunun için önemli bir fırsat var.

Oynanacak maçların her biri zor olacak.

Ama aynı zamanda önemli birer sınav.

Çünkü bazen bir takımın gelişimini kazandığı maçlar değil, güçlü rakipler karşısında nasıl ayakta kaldığı gösterir.

Türkiye artık kapının önünde değil.

O kapıdan içeri girdi.

Şimdi mesele, orada kalıcı olabilmek.