Prime dönemi gerçekten var mı?

Bir sporcu için en iyi yıllar. En güçlü, en hızlı, en etkili olduğu dönem. Peki gerçekten böyle bir dönem var mı? Yoksa biz, sporu anlamlandırmak için kendimize bir hikâye mi uyduruyoruz?

İstatistikler prime döneminin var olduğunu söyler. Sprint sayıları, maç başına skor katkısı, fiziksel veriler belli yaş aralıklarında zirve yapar.

Ama spor, sadece sayılardan ibaret olsaydı; Aynı yaşta olan herkes aynı seviyede oynardı. Oynamıyorlar.

Bazı sporcular prime döneminde kaybolur. Bazıları ise “prime geçti” denilen yıllarda kariyerinin en etkili performansını sergiler.

Çünkü asıl soru şu; Prime neyin zirvesi?

Eğer sadece fiziksel güçten bahsediyorsak, evet… Bir zirve vardır ve o geçicidir. Ama oyun bilgisi, karar alma, soğukkanlılık ve sezgi yaşla birlikte azalmaz. Hatta çoğu zaman artar.

Bu yüzden bazı sporcular gençken hızlıdır ama etkisizdir. Olgunlaştıkça yavaşlar ama belirleyici olur. Prime, bu noktada sabit bir yaş aralığı değil, denge anıdır.

Fizik ile zihin aynı anda sahadaysa, işte o gün “prime” denilen şey yaşanır. Modern spor, prime kavramını bir baskı aracına dönüştürdü.

Genç sporcular daha zirveye çıkmadan “kaçırılan prime” konuşuluyor. Oysa her kariyerin ritmi farklıdır. Kimi erken parlar, kimi geç olgunlaşır.

Prime, takvimde işaretli bir dönem değil, bir sporcunun kendini en iyi tanıdığı andır. Ne yapabileceğini, ne yapamayacağını bilir. Risk alacağı yeri de, frene basacağı anı da seçer. Bu bilinç, bazen 23 yaşında gelir, bazen 33’te.

Belki de sorun, prime’ın var olup olmaması değil, ona tek bir anlam yüklememizdir.

Sporcuyu tek bir zirveye mahkûm etmek, onun gelişimini değil, tükenişini hızlandırır.

Gerçek şu ki, prime bir dönem değil, bir hâldir.

Ve o hâl, doğru zamanda yakalanırsa yaşın hiçbir önemi kalmaz.