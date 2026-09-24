Şampiyonlar Ligi'nde artık mesele sadece kazanmak değil

Şimdi o mesafe yeniden ölçülüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe aynı sezonda Şampiyonlar Ligi lig aşamasında.

Türkiye'nin iki büyük kulübü, Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonunda aynı hikâyenin iki ayrı bölümünü yazıyor.

Ve belki de bu sezonun asıl önemi burada.

Mesele yalnızca kaç puan alınacağı değil. Türkiye'nin Avrupa futbolundaki yerinin nerede olduğunu yeniden görmek.

Fenerbahçe'nin dönüşü zaten başlı başına bir hikâyeydi. Sarı-lacivertliler, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü. İlk maçında Kadıköy'de Roma'yı ağırladı ve 1-1'lik beraberlikle bir puan aldı.

Galatasaray ise organizasyona daha erken başladı.

Sporting deplasmanında ilk yarıyı 1-1 tamamlayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda gelen gollerle sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

İki farklı sonuç. İki farklı başlangıç, ama aynı gerçek. Bu seviyede hiçbir maç size kendinizi rahat hissettirmiyor.

Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde rakibin adı bile bazen maç başlamadan önce hikâyenin bir bölümünü yazıyor.

Fenerbahçe'nin önünde Aston Villa, Liverpool, Atlético Madrid gibi rakipler var.

Galatasaray ise Barcelona, Aston Villa ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa futbolunun en önemli takımlarıyla karşılaşacak.

Böyle bir fikstürde yalnızca kazanmak üzerinden değerlendirme yapmak biraz eksik kalıyor.

Bazen iyi oynadığın bir maçta puan alamazsın.

Bazen rakibin baskısını kırıp bir puanı cebine koyarsın.

Bazen de 90 dakika boyunca Avrupa seviyesinde oynadığını hissedersin ama tabelada bunun karşılığını göremezsin.

Şampiyonlar Ligi'nin acı tarafı da bu.

İyi olmak ile karşılığını almak arasında bazen yalnızca bir gol var.

Türk futbolunun son yıllarda Avrupa'da yaşadığı en büyük sorunlardan biri de beklenti ile gerçek arasındaki mesafe oldu.

Ligimizde bir futbolcu çok iyi bir sezon geçirdiğinde hemen Avrupa'nın büyük takımlarıyla kıyaslanıyor.

Bir takım üst üste birkaç maç kazandığında “Avrupa'da ne yapar?” sorusu geliyor.

Sonra Avrupa gecesi geliyor.

Ve bütün teoriler 90 dakikanın içinde sınanıyor.

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe için bu sezonun değeri biraz da burada.